PSG / Brest – Le groupe parisien retenu par Luis Enrique

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Brestois en Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de nombreux joueurs.

Dans ce mois de mai palpitant, le PSG disputera son dernier match de la saison au Parc des Princes ce dimanche. Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le club parisien accueille le Stade Brestois. En cas de succès, l’équipe de Luis Enrique aura quasiment assuré le titre de champion. Mais le technicien espagnol doit se passer de nombreux joueurs pour cette rencontre.

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Une première pour Dimitri Lucea

En effet, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel pour cause de blessures. En revanche, le coach parisien pourra compter sur les retours d’Illia Zabarnyi et de Gonçalo Ramos, suspendus face au FC Lorient (2-2) la semaine passée. Face à ces nombreux absents, plusieurs Titis ont été convoqués, comme le gardien Bilal Laurendon (20 ans), le défenseur central Dimitri Lucea (19 ans) et le latéral droit David Boly (17 ans). Les joueurs cadres tels que Marquinhos, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont bien présents.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Laurendon, Marin

: Safonov, Laurendon, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Lucea

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Lucea Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye

Notre groupe pour la réception de Brest au Parc des Princes📋#PSGSB29 pic.twitter.com/poKtEUcud6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 10, 2026