Ce mercredi (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille le Stade Brestois au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Et les coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Dans une semaine importante avec des belles affiches en Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des champions, le PSG aura à coeur de remplir ses objectifs. Et cela commence dès ce mercredi au Parc des Princes. Dix jours après avoir concédé un match nul décevant en Ligue 1 face aux Brestois (2-2), les Rouge & Bleu auront pour objectif d’atteindre les quarts de finale de la Coupe de France pour la première depuis 2021. Cependant, le club de la capitale doit composer sans plusieurs joueurs (Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Lee Kang-In et Randal Kolo Muani). Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de mettre en place une équipe compétitive.

Hakimi de retour, Barcola et Dembélé titulaires

À la surprise générale, Gianluigi Donnarumma est titulaire en Coupe de France. Avec seulement un seul entraînement dans les jambes, Achraf Hakimi retrouve sa place de titulaire au poste de latéral droit. La charnière centrale est composée de Danilo Pereira et Marquinhos. De son côté, Lucas Beraldo évolue dans le couloir gauche Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont alignés. En attaque, deux joueurs font leur retour : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Les deux Français complètent le trio offensif 100% français avec Kylian Mbappé.

Feuille de match PSG / Stade Brestois

8es de finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice.

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, K.Mbappé, Barcola. Remplaçants : Navas, Zagué, Mukiele, Soler, Ugarte, Mayulu, E.Mbappé, Asensio, Ramos

: Coudert – Lala, Brassier, Le Cardinal, Locko – Doumbia, Magnetti (c), Martin, Camara – Satriano, Mounié.