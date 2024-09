PSG / Brest – Les compositions officielles

Ce samedi soir, le PSG reçoit le Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après une dizaine de jours de trêve internationale, le PSG retrouve les terrains ce soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Devenu papa pour la première fois hier, Gianluigi Donnarumma figure bien dans le groupe pour la réception des Brestois.

Un trio inédit au milieu

Et c’est lui qui garde les buts ce soir. Le numéro 1 du PSG sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Avec les absences de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, le coach a titularisé un milieu de terrain inédit avec Fabian Ruiz, Joao Neves et Lee Kang-in. En attaque, Luis Enrique a décidé de titulariser Ousmane Dembélé dans le couloir droit, Marco Asensio en faux numéro 9 et Bradley Barcola dans le couloir droit.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Brestois 29

4ème journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Wilfried Bien et Christian Guillard