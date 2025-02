PSG / Brest – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG reçoit Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Large vainqueur la semaine dernière lors du barrage aller de la Ligue des champions contre Brest (0-3), le PSG voudra finir le travail ce soir sur la pelouse du Parc des Princes et rejoindre les huitièmes de finale de la Champions League. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe qui se rapproche d’une équipe type. Laissé au repos contre Toulouse, Gianluigi Donnarumma retrouve sa place dans les buts parisiens contre les Brestois.

Kvaratskhelia préféré à Doué

Le numéro 1 du PSG sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Fabian Ruiz accompagne Joao Neves et Vitinha. Pour l’attaque, il y avait une incertitude sur le joueur qui accompagnerait Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Entre Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, Luis Enrique a choisi l’international géorgien, qui connaît sa première titularisation en Ligue des champions avec le PSG. L’international espoirs français débutent donc sur le banc.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Brestois

Barrage retour Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Michael Salisbury et Peter Bankes