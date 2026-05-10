PSG / Brest – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Brestois pour son dernier match de la saison au Parc des Princes. Luis Enrique a aligné une équipe remaniée pour ce match.

Quatre jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat. Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le club parisien accueille le Stade Brestois 29 (21h sur Ligue 1+). Pour son dernier match de la saison au Parc des Princes, Luis Enrique doit composer sans plusieurs joueurs. En effet, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel pour cause de blessures.

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Marin et Dro Fernandez titulaires

Pour gérer au mieux les états de forme de ses joueurs et le temps de jeu son groupe, le coach parisien a aligné une équipe remaniée. Dans les buts, Renato Marin connaît une deuxième titularisation de suite en Ligue 1. En défense, Marquinhos et Illia Zabarnyi forment la charnière centrale tandis que Senny Mayulu et Lucas Hernandez sont alignés au poste des latéraux. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz, Lucas Beraldo et Dro Fernandez sont associés. Pour l’attaque, le coach parisien a aligné un trio composé de Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Brestois 29

33e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler – VAR : Pierre Gaillouste et Wilfried Bien

Le XI du PSG : Marin – Mayulu, Zabarnyi, Marquinhos (c), L.Hernandez – F.Ruiz, Beraldo, Dro Fernandez – Lee, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Safonov, Boly, Lucea, Vitinha, J.Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Mbaye

: Marin – Mayulu, Zabarnyi, Marquinhos (c), L.Hernandez – F.Ruiz, Beraldo, Dro Fernandez – Lee, G.Ramos, Barcola Le XI de Brest : Coudert – Chotard, Diaz, Le Guen, Guindo – K.Doumbia – Del Castillo, Tousard, Magnetti (c), Dina Ebimbe – Ajorque Remplaçants : Majecki, Zogbé, Lassus, Makalou, Chardonnet, Baldé, Diop, Mboup, Labeau-Lascary

: Coudert – Chotard, Diaz, Le Guen, Guindo – K.Doumbia – Del Castillo, Tousard, Magnetti (c), Dina Ebimbe – Ajorque