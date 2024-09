Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG affronte le Stade Brestois à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra innover dans son entrejeu.

Après cette première trêve internationale de la saison, le PSG retrouve la compétition et ses supporters ce samedi soir (21h sur DAZN). À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent – au Parc des Princes – le Stade Brestois dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Face à un adversaire également engagé en Ligue des champions cette saison, les champions de France en titre auront à coeur de conserver leur place de leader tout en offrant un beau spectacle au public parisien. Cependant, Luis Enrique devra composer avec quelques absences. Sans surprise Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos seront une nouvelle fois absents. Touchés avec leur sélection durant cette coupure internationale, Vitinha et Warren Zaïre-Emery manqueront également à l’appel. Un doute concerne aussi la présence de Gianluigi Donnarumma, qui est devenu papa ce vendredi.

Un milieu inédit Doué-Ruiz-Neves

Le technicien espagnol devra également tenir compte des organismes de certains internationaux, notamment les Sud-Américains revenus tardivement à Paris. Ainsi, un onze inédit devrait voir le jour sur la pelouse du Parc des Princes. Avec l’incertitude autour de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov pourrait connaître sa première titularisation, selon L’Equipe. Dans l’axe, Marquinhos pourrait être laissé au repos. Son compatriote Lucas Beraldo pourrait être associé à Willian Pacho. Dans les couloirs défensifs, Achraf Hakimi, capitaine, et Nuno Mendes sont pressentis pour débuter la rencontre. Au milieu de terrain, les absences de Vitinha et Warren Zaïre-Emery pourraient profiter à Désiré Doué et Fabian Ruiz, qui connaîtraient ainsi leur première titularisation cette saison. João Neves est en pole position pour les accompagner dans l’entrejeu. Enfin, en attaque, Marco Asensio devrait conserver son rôle de faux numéro 9. Il pourrait être accompagné de Bradley Barcola et Lee Kang-In sur le front de l’attaque, toujours d’après le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent. Gianluigi Donnarumma devrait tenir son rang dans les cages tandis que Yoram Zague a une carte à jouer dans le couloir gauche de la défense. Afin de faire souffler Willian Pacho, Milan Skriniar pourrait réapparaître sur un terrain aux côtés de Lucas Beraldo. Pour l’attaque, le quotidien francilien opte plutôt pour le choix Randal Kolo Muani en lieu et place de Lee Kang-In.

Le XI probable du PSG ( L’Equipe ) : Safonov – Hakimi (c), Pacho, Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, F.Ruiz, D.Doué – Lee, Asensio, Barcola

( ) : Safonov – Hakimi (c), Pacho, Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, F.Ruiz, D.Doué – Lee, Asensio, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho (ou Skriniar), Zague – D.Doué, F.Ruiz, J.Neves – Kolo Muani, Asensio, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho (ou Skriniar), Zague – D.Doué, F.Ruiz, J.Neves – Kolo Muani, Asensio, Barcola Le XI probable de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (c), S.Coulibaly, Haïdara – M.Camara, E.Fernandes, Magnetti – Del Castillo, Ajorque, Sima

Les compositions probables PSG / Brest (L’Equipe)