PSG / Brest – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG accueille le Stade Brestois pour son dernier match de la saison au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique va procéder à un large turnover.

Quatre jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce dimanche. Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille le Stade Brestois (21h sur Ligue 1+). Pour son dernier match de la saison au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de s’imposer afin de s’assurer quasiment officiellement le titre de champion. Mais après son match intense face au Bayern Munich, le coach parisien va réaliser un large turnover.

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Du temps de jeu pour les remplaçants

Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Quentin Ndjantou seront absents pour cause de blessures. Pour L’Equipe, Matvey Safonov occupera une nouvelle fois le poste de titulaire. En défense, Senny Mayulu dépannera au poste de latéral droit, tandis que Lucas Hernandez occupera le côté gauche. La charnière centrale Illia Zabarnyi – Lucas Beraldo est pressentie. Dans l’entrejeu, le trio Lee Kang-In, Fabian Ruiz et Vitinha pourrait être aligné. Enfin, le quotidien sportif opte pour un trio offensif composé de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.

De son côté, Le Parisien mise sur un onze de départ différent. Renato Marin pourrait connaître une deuxième titularisation de suite en Ligue 1. Dans l’entrejeu, Dro Fernandez pourrait également enchaîner. Pour l’attaque, le quotidien francilien opte pour le profil de Désiré Doué au poste d’ailier droit.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Vitinha (c), F.Ruiz – Mbaye, G.Ramos, Barcola

(L’Equipe) : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Vitinha (c), F.Ruiz – Mbaye, G.Ramos, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Marin – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Vitinha (c), Dro Fernandez – Doué, G.Ramos, Barcola

(Le Parisien) : Marin – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Vitinha (c), Dro Fernandez – Doué, G.Ramos, Barcola Le XI probable de Brest : Coudert – Zogbé, Chardonnet (c), Le Guen (ou Diaz), Guindo – Magnetti, Chotard – Del Castillo, K.Doumbia, Mboup (ou Labeau-Lascary) – Ajorque

Les compositions probables de PSG / Brest (L’Equipe)