PSG / Brest – Les notes des joueurs du PSG

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé contre Brest lors de la quatrième journée de Ligue 1 (3-1). Ousmane Dembélé a fortement brillé, tout comme Fabian Ruiz. Nuno Mendes et Bradley Barcola ont été plus en difficulté.

Pour son retour à la compétition après une dizaine de jours en raison de la trêve internationale, le PSG recevait – au Parc des Princes – la révélation de la saison dernière, le Stade Brestois. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a tout de même vu Brest ouvrir le score sur un penalty concédé par Nuno Mendes et transformé par Romain Del Castillo (29e). Le latéral gauche du PSG, a été un peu plus en difficulté ce soir. Performant en attaque avec des percés dont il a le secret et une belle frappe repoussée par Marco Bizot, il a été un peu plus en difficulté en défense, avec notamment ce tirage de maillot. Il s’est tout de même amélioré défensivement en seconde période.

Dembélé étincelant, Barcola dans le dur

Malgré ce but encaissé, le PSG va poursuivre sa domination et revenir au score grâce à un but de la tête d’Ousmane Dembélé, qui avait déjà marqué de cette façon contre Le Havre lors de la première journée. Un nouveau serial buteur de la tête ? On verra durant la saison. L’international français s’est même offert un doublé en toute fin de match. Avec trois buts en Ligue 1, il a déjà égalé son total de la saison dernière. Ce soir, il a été sans conteste le meilleur joueur du PSG sur le terrain. Le meilleur joueur du match tout court. Ses accélérations dévastatrices ont fait très mal à la défense brestoise et il aurait pu être passeur décisif à plusieurs reprises si ses coéquipiers n’avaient pas pêché dans la finition. Comme il l’avait expliqué lors du rassemblement de l’équipe de France, il a beaucoup tenté sa chance ce soir, avec réussite donc. Également buteur ce soir, on a retrouvé le Fabian Ruiz de la sélection espagnole au PSG, pour le plus grand plaisir des supporters parisiens. Au milieu de terrain, il a été à la baguette du jeu du PSG et n’a pas hésité à se projeter pour apporter du surnombre dans la défense adverse. Sa prestation a été ponctuée par un sublime but. Très en forme depuis le début de la saison, Bradley Barcola a été plus en difficulté ce soir, bien pris par la défense de Brest. Il était remuant sur son côté, mais n’a pas réussi à faire de différence. Un match sans pour lui.

Les notes des joueurs du PSG de la rédaction : Donnarumma (6) – Hakimi (6), Skriniar (6), Beraldo (5), Mendes (5) – Lee (6), Ruiz (7), Neves (6) – Dembélé (8), Asensio (6), Barcola (4)

