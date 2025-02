PSG / Brest – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG recevait Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Après avoir largement battu les Brestois à l’aller, les Parisiens ont encore surclassé les Bretons ce soir (7-0).

Ce mercredi soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Stade Brestois en barrage retour de la Ligue des champions (7-0). Après s’être imposé de trois buts à l’aller, le club de la capitale a atomisé les Brestois avec une victoire de sept buts avec sept buteurs différents (Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Mendes, Ramos et Mayulu). Lors de cette rencontre, le PSG n’a jamais vraiment tremblé. Gianluigi Donnarumma n’a pas eu beaucoup de travail ce soir mais a répondu présent quand les Brestois ont tenté leur chance. Marquinhos a lui encore réalisé une performance de patron de la défense. Il a empêché Brest d’ouvrir le score rapidement et espérer une remontée historique (12e) avant de réaliser plusieurs belles interventions. Son compère de la défense centrale, Willian Pacho, a rarement été pris à revers et mis en danger par les attaquants bretons.

Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia très en forme

Au milieu de terrain, Joao Neves a encore été très actif, lui qui est décisif sur le but de Kvaratskhelia. L’international portugais n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et à apporter du surnombre. Son compère, Vitinha, a encore une fois éclaboussé de tout son talent cette rencontre, lui qui a été élu homme du match par l’UEFA. Le numéro 17 du PSG n’a jamais été mis sous pression, gérant le match à son rythme. Il ponctue sa performance d’un magnifique but dont il a le secret. Titulaire, Khvicha Kvaratskhelia a très certainement réalisé le meilleur match depuis son arrivée au PSG. Buteur, il est aussi double passeur sur les buts de Gonçalo Ramos et Senny Mayulu. Il continue de monter en régime, de bon augure pour la suite. Premier buteur de la rencontre, Bradley Barcola a mis très souvent en difficulté le latéral droit brestois, Zogbé. Il semble avoir retrouvé son niveau du début de saison.

Les notes des joueurs du PSG : Donnarumma (6,5) – Hakimi (7), Marquinhos (7,5), Pacho (7), Mendes (7,5) – Ruiz (6,5), Vitinha (8), Neves (7) – Barcola (7,5), Dembélé (6,5), Kvaratskhelia (7)