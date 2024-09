PSG / Brest : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG est parvenu à renverser le Stade Brestois (3-1) pour reprendre la tête du championnat. Et plusieurs Parisiens ont brillé.

Le PSG a repris ses bonnes habitudes. Après une trêve internationale qui aura fait quelques dégâts (blessures de Warren Zaïre-Emery et Vitinha), les Rouge & Bleu retrouvaient le championnat de France ce samedi face au Stade Brestois, autre adversaire engagé en Ligue des champions. Malgré l’ouverture du score concédé, les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement su renverser la situation (3-1) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et une belle réalisation de Fabian Ruiz. Avec une équipe remaniée, le technicien espagnol a réussi son pari avant le début de la campagne européenne de son équipe. Et ce samedi soir au Parc des Princes, plusieurs joueurs ont su se montrer performants.

Dembélé en feu, Skriniar solide, Barcola effacé

Sans surprise, Ousmane Dembélé est l’homme du match. Virevoltant, le numéro 10 du PSG a été dans tous les bons coups de sa formation, avec un doublé en prime. L’international français reçoit la meilleure note (8/10) dans L’Equipe et Le Parisien. « On comprend pourquoi Luis Enrique l’aime tant. Il est le principal créateur de danger de ce PSG, indirect (offrande pour Neves, 13e) et aussi désormais direct. Il a beaucoup tenté (24e, 34e, 38e, 61e) et est récompensé d’un doublé, de la tête (42e) puis à la reprise d’un tir de Kolo Muani repoussé par Bizot (74e). » Autres joueurs performants, Achraf Hakimi et Fabian Ruiz. L’international marocain a encore une fois confirmé son entente parfaite avec Ousmane Dembélé dans le couloir droit. Concernant l’Espagnol, il a parfaitement saisi sa chance pour sa première titularisation de la saison. « Dans la lignée de sa bonne trêve internationale avec l’Espagne, il a été performant dans l’entrejeu pour sa première titularisation de la saison avec Paris. Précieux par son pressing haut sur l’égalisation (1-1, 42e), il marque un but somptueux d’un enroulé du gauche aux abords de la surface (2-1, 73e) », analyse Le Parisien qui lui attribue la note de 7/10.

Étincelant en ce début de saison, Bradley Barcola a paru plus effacé ce samedi soir sur la pelouse. L’ailier de 22 ans reçoit la note de 4/10 dans les deux quotidiens. « Il ne s’est pas ménagé pour se replier à la perte. Et c’est sur un contre-pressing de sa part que le PSG récupère la balle sur l’égalisation (42e). Mais ça ne suffit pas à sauver une partie globalement décevante, où il a peu réussi ce qu’il a entrepris, de ses dribbles à ses frappes (32e, non cadrée) », rapporte L’E. Mention spéciale à Milan Skriniar. Pour sa première de la saison sous le maillot parisien, l’international slovaque a affiché de la solidité en charnière centrale. « Pour sa première apparition de la saison après un été mouvementé qui aurait pu aboutir à son départ, il a rendu une copie sérieuse en se montrant rassurant dans l’axe. Pas maladroit dans ses relances, il a réalisé quelques interventions bien senties (2e, 31e, 79e) », souligne le quotidien francilien qui lui donne la note de 6/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Skriniar 6, Beraldo 5, N.Mendes 5 – Lee 5, Ruiz 6, J.Neves 5 – Dembélé 8, Asensio 6, Barcola 4 / Luis Enrique 7

(L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Skriniar 6, Beraldo 5, N.Mendes 5 – Lee 5, Ruiz 6, J.Neves 5 – Dembélé 8, Asensio 6, Barcola 4 / Luis Enrique 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5.5 – Hakimi 7, Skriniar 6, Beraldo 5, N.Mendes 5 – Lee 6, Ruiz 7, J.Neves 6 – Dembélé 8, Asensio 5.5, Barcola 4