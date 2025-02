PSG / Brest – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a surclassé le Stade Brestois (7-0) en barrage retour de la Ligue des champions. Une performance collective XXL des Rouge & Bleu.

Malgré le net avantage acquis au match aller (0-3), le PSG abordait ce barrage retour de la Ligue des champions avec l’ambition de ne laisser aucune chance au Stade Brestois pour un éventuel retournement de situation. Et les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement répondu aux attentes en délivrant une performance collective XXL avec un large succès sur le score de 7-0. Une victoire historique avec sept buteurs différents.

Marquinhos en patron, F.Ruiz surfe sur sa bonne forme, Kvaratskhelia monte en puissance

Malgré ce large score et cette nette domination, L’Equipe note seulement trois Parisiens au-dessus de 6/10 : Marquinhos, Fabian Ruiz et Bradley Barcola. Le capitaine parisien a réalisé un vrai match de patron et récolte la note de 7/10. « Ce qu’il y a de marquant avec le Brésilien, c’est cette capacité constante à ne pas baisser son niveau d’intensité. Auteur d’entrée d’un sauvetage sur sa ligne sur une tentative de Pereira Lage (13e), le capitaine a été attentif dans les situations de profondeur face à Sima. Il a demandé, jusqu’au bout, beaucoup d’exigence à ses coéquipiers. Dans le leadership, il a vraiment passé un cap. » Concernant l’international français, il s’est montré décisif sur les deux premiers buts de la rencontre. « Un rayonnement intermittent mais il est sur deux buts, le premier où il marque à l’issue d’une chevauchée de funambule (20e), le deuxième où il dévie pour Kvara (39e). À côté de ça, Paris est moins passé de son côté et il a peu réussi, comme ce duel perdu devant Coudert (59e). »

De son côté, Le Parisien se montre plus généreux dans ses notes. Titulaire pour la première fois en Ligue des champions avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia monte en puissance dans cette équipe. « Préféré à Doué au coup d’envoi, le Géorgien continue sa montée en puissance. Après un tir hors cadre (17e), il marque du gauche dans un trou de souris (2-0, 39e). On le retrouve dans le coup sur les buts de Ramos et Mayulu qu’il initie par deux bons décalages », souligne le quotidien francilien qui lui donne la note de 7.5/10. Enfin, Fabian Ruiz est aussi salué par la presse et confirme sa bonne forme du moment (7.5/10) : « L’Espagnol tient sa meilleure forme et l’a encore prouvé. Très présent pour récupérer les ballons et orienter le jeu, il réalise une passe lumineuse en direction de Barcola sur l’ouverture du score (1-0, 20e). Auteur de plusieurs récupérations hautes, il a largement fait sa part du boulot, donnant le troisième but à Vitinha (3-0, 59e). »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 6 – J.Neves 6, Vitinha 6, F.Ruiz 7 – Kvaratskhelia 6, Dembélé 6, Barcola 7 / Luis Enrique 8

Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6.5 – Hakimi 5.5, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 6.5 – J.Neves 7, Vitinha 7.5, F.Ruiz 7.5 – Kvaratskhelia 7.5, Dembélé 6, Barcola 7