PSG / Brest : Paris file vers un nouveau titre de champion de France !!



Le PSG a fait un pas de géant vers un nouveau titre de champion de France en battant Brest à domicile (1-0).

La semaine parfaite pour le Paris Saint-Germain ! Après sa qualification héroïque en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena ce mercredi (1-1), les Parisiens recevaient le Stade Brestois avec un objectif clair : gagner pour s’assurer un nouveau titre de champion de France (à 99%). En effet, avec un succès, les Rouge & Bleu auraient 6 points d’avance sur les Lensois à deux journées de la fin et une différence de buts d’au moins +14 d’avance.

Pour ce match, Luis Enrique avait décidé de réaliser un très large turn-over avec… 9 changements par rapport à l’équipe qui a démarré la rencontre en Champions League plus tôt cette semaine avec entre autres la nouvelle titularisation Luca Marin dans les cages Rouge & Bleu. Avec donc son équipe bien modifiée, les Parisiens multiplie les situations chaudes sur le but brestois, mais sans trouver la faille. À l’image d’une énorme frappe de Lucas Hernandez déviée par Coudert (6e). En deuxième période, Paris continue de pousser et touche la barre ET le poteau sur une frappe surpuissante de Sonny Mayulu (67e). Face à ce manque de réussite, et un match nul qui pendait au nez des Parisiens, Luis Enrique décide de faire entrer l’artillerie lourde : Désiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Joao Neves ont pour mission de mettre le boxon dans la défense bretonne… Et l’effet est immédiat ! À la 81ème minute, le numéro 14 Rouge & Bleu reçoit la balle sur le côté gauche de la surface de réparation, repique dans l’axe et frappe à ras de terre. Cette fois-ci, Coudert ne peut rien ! Le Parc est libéré, Paris mène 1-0 et empoche une victoire qui leur assure le titre de champion de France à 99% avec 6 points d’avance et une différence de buts de +15 sur le RC Lens à deux matchs de la fin du championnat.

Rendez-vous justement ce mercredi au Stade Bollaert pour officialiser ce nouveau sacre national !!

Fil du match

00′ Bienvenue dans ce live de ce PSG / Stade Brestois ! En cas de succès, Paris a l’occasion de prendre une option (quasi) définitive sur le titre de champion de France.

01′ C’est parti !!

03′ Le PSG a déjà la possession du ballon, les Brestois sont tous dans leur moitié de terrain.

04′ Le premier centre de la partie de Senny Mayulu ne trouve pas Ramos.

06′ L’énorme frappe de Lucas Hernandez aux 20 mètres qui a failli trouver la lucarne mais quel arrêt exceptionnel de Coudert !!

13′ Le PSG continue de multiplier les phases de jeu sans pour autant trouver la faille pour le moment.

15′ Dro récupère le ballon dans la surface de la réparation et frappe, mais elle est trop écrasée pour inquiéter Coudert.

20′ Quelle occasion de Dro ! Le milieu de terrain se retrouve seul au point de pénalty et frappe… Mais ça passe à côté.

25′ C’était tout proche pour Paris !! Beau débordement de Lee qui centre, Ramos est tout proche de récupérer le ballon, mais c’est sauvé in extremis en corner.

28′ Magnifique arrêt de Marin suite à un cafouillage dans la surface de réparation et une grosse frappe brestoises.

30′ Nouvel arrêt de Marin… Mais il y avait hors jeu.

36′ Le jeu est arrêté depuis quelques minutes. L’arbitre a un problème avec son oreillette.

40′ Le match reprend enfin !

45′ 6 minutes de temps addtionnel

45′ La frappe de Fabian Ruiz aux 20 mètres passe au-dessus.

45’+2′ Bon débordement de Barcola qui centre, Ramos se jette… Mais est trop court ! Dommage !

45’+6′ C’est la mi-temps au Parc des Princes. Paris n’arrive pas à faire la différence et manque d’efficacité. Attention à ne pas avoir de mauvaises surprises en seconde période.

46′ C’est parti pour la seconde période !

48′ Le match est de nouveau interrompu, cette fois-ci après l’utilisation de fumigènes par le CUP à l’occasion de ses 10 ans.

50′ Le match reprend.

52′ Quelle occasion de Gonçalo Ramos ! Le Portugais est seul au point de pénalty pour reprendre un bon centre. Mais sa tête passe au-dessus.

53′ Lee Kang-In est remplacé par Désiré Doué.

56′ Désiré Doué a un bon coup franc aux 20 mètres… Mais c’est dans le mur.

59′ Paris multiplie les occasions devant le but brestois, que ce soit par Barcola, Dro ou Ramos… Mais manque d’efficacité.

60′ Double changement pour le PSG : « Kvaradonna » et Ousmane Dembélé remplacent Ramos et Fabian Ruiz. Le PSG appuie sur la pédale d’accélérateur !

67′ LA POISSE ! Énorme frappe de Mayulu qui touche la barre, rebondit sur le poteau… Mais ça ne rentre pas !! incroyable !

68′ Joao Neves remplace Bradley Barcola.

75′ Quelle action exceptionnelle entre Dro, Mayulu et Joao Neves, mais la frappe du Portugais passe au-dessus !

82′ LE BUUUUUT DE DÉSIRÉ DOUÉ !!!! C’EST 100 FOIS MÉRITÉ !!! L’international français reçoit la balle sur la gauche de la surface de réparation de Brest. Il repique et frappe, ça trompe Coudert ! 1-0 !!

84′ Nouveau bel arrêt de Marin sur une frappe aux 25 mètres brestoise.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Brestois 29

33e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler – VAR : Pierre Gaillouste et Wilfried Bien