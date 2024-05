Comme en quart de finale contre le FC Barcelone, le PSG devra retourner la situation face à Dortmund pour se qualifier en finale de la Ligue des champions.

Battu sur la pelouse du Signal Iduna Park par Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0), le PSG devra une nouvelle fois retourner la situation pour se qualifier pour la deuxième finale de Champions League de son histoire. Comme contre le Barça en quart de finale, le PSG doit remonter un but pour espérer se qualifier. Contrairement au tour précédent, la manche retour aura cette fois lieu au Parc des Princes. Le Parisien explique que le PSG se sent mieux dans son antre qu’à l’extérieur. « La magie du Parc des Princes opère toujours, avec une équipe psychologiquement plus dans le match, comme si elle retrouvait ses repères plus facilement dans son jardin. » À domicile et avec son irrationalité, Paris possède les armes pour renverser la table et rendre la nuit du 7 mai historique, lance le quotidien francilien. « C’est l’ADN à part du PSG qui se joue ce mardi. »

Kylian Mbappé attendu au tournant

Le Parisien explique aussi que Kylian Mbappé, pas au rendez-vous au Signal Iduna Park, voudra briller pour sa dernière rencontre européenne au Parc des Princes sous le maillot du PSG. « Avant de partir, il voudra laisser une dernière trace dans l’histoire du club et la sienne, souvent mêlées jusqu’à présent. Laisser son empreinte, c’est ce qui l’anime depuis toujours. D’autant plus après une première sortie ratée. » Le quotidien francilien conclut en expliquant que si Dortmund est invaincu cette saison à domicile en Ligue des champions, il voyage mal. Il n’a pas gagné ses matches loin de ses bases en huitième de finale contre le PSV Eindhoven (1-1) et en quart contre l’Atlético de Madrid (2-1). Il s’était également incliné sur la pelouse du Parc des Princes lors du premier match de la phase de poules. « Dortmund n’est pas plus fort que le PSG. La manche aller a confirmé une supériorité technique des Parisiens. Sur 180 minutes ou plus, elle devrait finir par payer. »