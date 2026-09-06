PSG : ça commence très bien pour Khalil Ayari du côté de Dunkerque

Prêté à l’USL Dunkerque cette saison, Khalil Ayari a très bien commencé sa nouvelle aventure. Le PSG s’en frotte les mains.

Recruté cet été en provenance du Club Tunisien après une saison en prêt avec l’équipe espoir du PSG, Khalil Ayari a débuté la préparation estivale avec le groupe de Luis Enrique. Mais très vite, l’ailier a quitté ses partenaires pour atterrir du côté de Dunkerque sous forme de prêt. Un prêt qui n’est assorti d’aucune option d’achat, le PSG voulant récupérer son espoir de 21 ans à l’issue de l’exercice.

Khalil Ayari a lancé son aventure dans le nord

Le but de ce prêt est donc que Khalil Ayari engrange de l’expérience afin de parfaire ses gammes tranquillement en Ligue 2. Et cela a d’ailleurs très bien commencé pour lui. Le coach Albert Sanchez apprécie son profil et lui a même offert une première titularisation ce vendredi en marge de la cinquième journée et la réception de Clermont. Et Khalil Ayari a offert une très bonne copie, pleine de vivacité et de jeu dans les petits espaces.

Khalil Ayari | Dunkerque vs Clermont Foot



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80 minutes jouées pic.twitter.com/KgyZdEzhqq — Rising PSG (@PSGRISING) September 4, 2026

Tenu en échec, Dunkerque pointe à la 10e position avec cinq points. Khalil Ayari, lui, a participé à tous les matches avec un pénalty obtenu lors de la deuxième journée et une passe décisive délivrée la suivante.