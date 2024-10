Présent dans l’organigramme du PSG depuis 2021, Yohan Cabaye a été promu à un nouveau rôle. L’ancien Parisien occupera la fonction de directeur sportif de la formation et préformation.

Le PSG continue de remodeler son organigramme. Après la nomination de Victoriano Melero comme directeur général des Rouge & Bleu, le club de la capitale a officialisé une autre nomination importante, pour la formation cette fois-ci. En effet, Yohan Cabaye a été nommé directeur sportif de la formation et de la préformation du Paris Saint-Germain, rapporte le club dans un communiqué.

« Maintenir le PSG au rang de référence mondiale en matière de formation »

Au club depuis 2021, l’ancien Parisien (2014-2015) occupait dans un premier temps le rôle de coordinateur sportif du centre de formation avant d’être directeur sportif adjoint depuis 2023. Mais depuis le départ de Luca Cattani cet été, Yohan Cabaye occupait déjà cette nouvelle fonction de directeur sportif de la formation et de préformation, désormais officialisée par le PSG. « Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un parcours exemplaire au sein du Paris Saint-Germain, marqué par une expertise et une connaissance approfondie du haut niveau, et dans la volonté affirmée du Club de placer la formation parmi ses priorités (…) En tant que Directeur Sportif du Centre de formation et préformation, Yohan Cabaye pilotera l’accompagnement des jeunes à chaque étape de leur parcours sportif, socio-éducatif et scolaire, de la préformation à la formation, tout en maintenant une relation étroite avec leurs familles », détaille le club parisien dans son communiqué.

De son côté, Yohan Cabaye a exprimé sa fierté après l’attribution de cette nouvelle responsabilité au sein du club : « Je suis honoré par cette nomination et remercie le Club pour sa confiance. Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation. Nous visons non seulement la performance, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales et l’épanouissement des jeunes talents. Dès leur arrivée, ils comprennent que notre Club est unique, avec une histoire riche et une quête d’excellence. Au Centre de Formation et de Préformation, nous leur inculquons respect, exemplarité et dépassement de soi, car c’est là que se construit l’avenir du Club. »