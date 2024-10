Le PSG travaille déjà sur son avenir et devrait prochainement prolonger l’un de ses piliers, Vitinha.

On le sait, le Paris Saint-Germain est désormais dans un nouveau projet qui s’inscrit davantage sur l’avenir. On le voit avec la prolongation pour deux saisons supplémentaires de Luis Enrique, qui n’attend plus qu’à être officialisée. Le coach parisien semble se plaire à Paris et le club lui est satisfait de son travail. De son côté, Luis Campos possède aussi une proposition entre les mains pour étendre son bail dans la capitale, et serait même en passe de l’accepter. Désormais (quasiment) assuré de conserver son duo à la tête du sportif, le PSG s’attelle désormais à conserver ses meilleurs éléments sur le terrain… et cela semble se confirmer !

Vers une prolongation de 2 saisons à venir

En effet comme le révèle Fabrice Hawkins, Vitinha va prolonger son contrat au PSG ! Le journaliste de RMC Sport explique qu’un accord est sur le point d’être trouvé entre le joueur et le club pour la l’extension de son contrat. Si les dernières discussions portent notamment sur la durée de la prolongation, celle-ci devrait être de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029. Les négociations entre les deux camps dateraient de plusieurs mois, pour l’international portugais qui est considéré comme un élément « clé » dans le système de jeu Luis Enrique.

Vitinha sort d’un exercice 23/24 où il a tout simplement explosé au très haut niveau et qui l’a fait devenir un des tauliers de l’équipe. On se souvient notamment de son but contre l’OM au Stade Vélodrome (2-0) ou de ses réalisations à l’aller et au retour en 1/4 de finale de la Ligue des Champions contre le Barça (2-3 ; 4-1).

Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux supporters parisiens, lui qui est désormais l’un des chouchous du Parc !