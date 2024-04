PSG / CF63 : Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a concédé le nul contre Clermont (1-1) lors de la 28e journée de Ligue 1. Titulaires, Senny Mayulu et Yoram Zague sont les satisfactions de ce match.

Quatre jours avant la réception – au Parc des Princes – du FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de faire un turn-over massif avec onze changements par rapport au dernier match. Un choix qui n’a pas porté ses fruits en termes de résultat, le PSG égalisant en toute fin de match contre Clermont par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos (1-1). L’attaquant portugais a été l’un des meilleurs parisiens hier soir. Il a obtenu la note de 6 dans Le Parisien et L’Equipe. « Le Portugais a sonné la révolte dans le dernier tiers du match. Il frappe la barre (71e), place une tête repoussée (80e) avant d’enclencher l’égalisation de loin après un bon appui sur Mbappé (1-1, 84e). Il aura beaucoup bougé devant et eu le mérite de ne pas lâcher », analyse le quotidien francilien. Autres satisfactions de cette rencontre, les deux titis Senny Mayulu et Yoram Zague.

Senny Mayulu et Yoram Zague, satisfactions de la rencontre

Les deux joueurs formés au PSG ont reçu un 5 dans l’Equipe, alors que Le Parisien a attribué la meilleure note du match au numéro 41 des Rouge & Bleu avec un 7. « S’il y en a un qui a marqué des points, c’est lui ! Très prometteur sur l’aile gauche, le jeune titi de 17 ans a été dans pas mal de bons coups et n’a pas ménagé ses efforts pour assurer les retours défensifs. Il pensait avoir marqué avant la pause d’un tir limpide mais la VAR a finalement annulé son but pour une faute évidente de Zague. Toujours aussi percutant lors du deuxième acte, il amène la barre d’Hakimi (59e). » Pour l’Equipe, c’est Achraf Hakimi, l’homme du match avec un 7. « On peut assurer qu’il va manquer au PSG, mercredi face au Barça. Dans une équipe sans idée, il a été l’un des rares a apporté un peu de vitesse et des tentatives de passes déséquilibrantes. Offensivement, il a été le meilleur Parisien, touchant même la barre sur une reprise du pied droit (59e). Il a été aussi à l’origine de la transversale de Ramos (71e). » Les deux quotidiens sportifs s’accordent sur le joueur qui a raté son match, Milan Skriniar. Le défenseur central a reçu la note de 3 dans Le Parisien et l’Equipe. « Ses deux entrées après son retour de blessure n’avaient déjà pas convaincu. Sa prestation pour sa première dans le onze, depuis le 3 janvier face à Toulouse (2-0), n’a pas été plus concluante. Sur l’ouverture du score adverse, le Slovaque a complètement loupé son dégagement au début de l’action (32e). Il n’a disputé que trois petits duels, pour un seul remporté. Très maigre », note le quotidien sportif.