PSG / Chelsea – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Chelsea, au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Tenant du titre, le PSG fera face à Chelsea dans ce huitième de finale de la Ligue des champions. Pour cette confrontation aller, le club parisien accueille les Blues au Parc des Princes. Dans le dur ces dernières semaines, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur d’obtenir un bon résultat avant le match retour à Stamford Bridge, le 17 mars prochain. Pour cela, le technicien espagnol devra encore se passer de Fabian Ruiz, mais peut compter sur le retour de João Neves pour son entrejeu.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Chelsea ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi dernier, les Rouge & Bleu s’étaient inclinés à domicile face à l’AS Monaco (1-3) en Ligue 1. Aucun Csiens n’avait trouvé le bon résultat ici.