PSG / Chelsea – Barcola répond aux critiques sur son manque de finition

À la veille du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, l’attaquant parisien, Bradley Barcola, s’est présenté en conférence de presse.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille, au Parc des Princes, Chelsea dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant la confrontation retour à Stamford Bridge le 17 mars prochain, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de prendre une option sur la qualification devant son public. Et à la veille de cette rencontre face aux Blues, le numéro 29 du PSG, Bradley Barcola, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

À lire aussi : Avant Chelsea, l’optimisme est de mise au sein du PSG

L’état d’esprit du groupe (PSG TV)

« On a vite switché après le match de vendredi (défaite 1-3 face à l’AS Monaco). On a vite travaillé pour être prêt pour ce gros match. On est prêt. »

Ce qu’il faudra démontrer dans ce match aller au Parc des Princes (PSG TV)

« C’est de prendre l’avantage, on sait que ça va être compliqué chez eux. Là, on aura le soutien des supporters. On sait qu’ils vont mettre le feu et ce sera à nous de le mettre aussi sur le terrain. On va tout faire pour gagner ce match. »

La forme actuelle du PSG

« On savait que ça allait être compliqué mais on a toujours faim de gagner. On est toujours capable de se transcender, on l’a déjà montré plus d’une fois. On aime tous ce genre de matchs. On va tout faire pour se donner à fond. »

Veut-il prolonger son contrat au PSG, qui prendra fin en 2028 ?

« Honnêtement, ce n’est pas moi qui m’occupe de ça, c’est mon agent. On verra par la suite, mais je suis content au PSG aujourd’hui. »

Une idée de revanche face à Chelsea après la défaite en Coupe du monde des clubs l’été dernier ?

« Non, on n’a pas cette idée de revanche parce que c’était une autre période, dans une autre compétition. On a vraiment envie de gagner ce match. On sait que c’est une très bonne équipe. On l’a vu ces derniers jours comment il jouait bien. On sait que ça être compliqué. On a bien travaillé pour être prêt pour ce match. »

Est-ce la vraie compétition qui commence ?

« L’année dernière, c’était les matchs les plus compliqués (face aux clubs anglais). On sait que ça va être encore plus compliqué cette saison. Ils sont dans une bonne dynamique. On a beaucoup travaillé pour ce match-là. Ce sont les meilleurs matchs à jouer. »

Au-delà de l’enjeu, y-a-t-il un besoin de se rassurer pour l’équipe ?

« Oui, c’est important de se rassurer, surtout par rapport à nos derniers matchs de Ligue des champions. On sait que ça va être compliqué, mais le besoin de se rassurer va être très important, surtout pour la suite, si on arrive à faire le travail. »

Les critiques sur sa finition

« Par rapport à moi, ce n’est pas forcement un problème. J’arrive à me procurer des occasions, maintenant il faut les finir. Au début, je pensais que c’était un manque de confiance, mais je pense que si j’avais plus de réussite, j’aurai pu mettre plus de buts. Je travaille beaucoup pour régler cela. Je ne me décourage pas. »

Le poste de faux numéro 9

« Honnêtement, j’avais déjà joué à ce poste là quand j’étais plus jeune. Ce que je peux apporter de plus à ce poste-là, ce sont les appels dans la profondeur, c’est quelque chose que je maîtrise assez bien. Aujourd’hui, je préfère quand même évoluer sur un côté, c’est là où j’ai joué le plus dans le monde professionnel. C’est une palette que je peux rajouter. »

Est-il vexé quand il entend que l’équipe n’a plus faim ?

« C’est normal au vu de nos dernières performances. Nous, on ne voit pas ça comme ça. On a toujours faim et on joue pour gagner tous nos matchs. On ne se décourage pas. »

Son problème de finition, est-ce un problème mental ?

« Non, Je ne pense pas que ce soit mental. Je travaille devant le but à l’entraînement. »

Avec son positionnement dans l’axe, peut-il s’imaginer un destin à la Ousmane Dembélé ?

« Franchement, je ne sais pas trop. J’ai déjà joué à ce poste-là, mais être dans l’axe c’est plus compliqué. On ne touche pas énormément de ballons et il faut être prêt à tout moment pour marquer un but. Je préfère avoir le ballon dans les pieds et avoir cette liberté de jouer les un-contre-un sur les côtés. Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir, mais je suis prêt. »

Est-ce que Dembélé l’encourage avec ce nouveau positionnement ?

« Sur les matchs où j’ai joué dans l’axe, il m’a donné beaucoup de conseils. On avait fait un match ensemble, à Auxerre, où il m’avait directement donné des indications. En plus, lorsqu’il joue sur un côté, il peut me lancer en profondeur. C’est un très bon soutien. »

L’intensité face à Chelsea

« Il ne faudra rien leur laisser dès le début du match. Il faudra être prêt très vite. On sait que ça va être une équipe qui met beaucoup d’intensité. On sait que cela va se jouer dessus. On a beaucoup travaillé offensivement et défensivement pour être prêt. On a travaillé sur le pressing et les courses à faire. »