PSG – Chelsea – Le groupe parisien avec le retour de Joao Neves

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. A quelques heures de ce choc, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG reçoit Chelsea ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc contre les Blues, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absent depuis le 20 janvier et sa blessure au genou contre le Sporting CP, Fabian Ruiz n’est pas encore apte pour retrouver les terrains avec ses coéquipiers. Blessé à l’ischio-jambier droit en décembre dernier, Quentin Ndjantou a été opéré il y a quelques semaines et ne devrait pas revenir sur le terrain avant la fin de la saison. Ce seront les deux seuls joueurs qui manqueront à l’appel pour ce match contre Chelsea.

À lire aussi : PSG / Chelsea – Les compositions probables selon la presse

Ousmane Dembélé également présent

Touché à la cheville lors du barrage retour contre Monaco, Joao Neves n’avait plus rejoué avec le PSG depuis. De retour à l’entraînement depuis quelques jours, l’international portugais fait son retour dans le groupe concocté par Luis Enrique pour ce huitième de finale aller de la Ligue des champions. Absent depuis la manche aller des barrages de la Champions League en raison de douleurs au mollet, Ousmane Dembélé avait fait son retour contre les Monégasques le week-end dernier. L’international français est également présent dans le groupe de Luis Enrique.

Le groupe du PSG