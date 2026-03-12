PSG / Chelsea – Les choix payants de Luis Enrique

Dans un match haletant, le PSG s’est imposé face à Chelsea (5-2) et a pris une belle option pour la qualification en quarts de finale de Ligue des champions. Et dans cette rencontre, Luis Enrique a réalisé des choix payants.

Avant son déplacement sur la pelouse de Stamford Bridge le 17 mars prochain, le PSG a pris une réelle option pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Dans ce huitième de finale aller face à Chelsea, le club parisien s’est imposé largement grâce à une fin de match de folie (5-2). Et Luis Enrique a eu un vrai impact dans cette rencontre par ses choix, comme le rapporte L’Equipe.

À lire aussi : Liam Rosenior et Wesley Fofana dithyrambiques envers le PSG

Des marquages individuels et un coaching payant

Face à l’intensité du milieu de Chelsea, le technicien espagnol a fait le choix de jouer l’individuel à l’image du marquage d’Achraf Hakimi sur Enzo Fernandez. « Hakimi avait un double rôle. Très exigeant. Sans ballon, il devait suivre Enzo Fernandez à la trace. Avec une volonté assumée du staff de limiter l’influence de l’Argentin tout en laissant à Marquinhos la responsabilité de défendre sur toute la largeur côté droit. Et notamment sur Pedro Neto. Un choix longtemps peu payant. » Si sur le but d’Enzo Fernandez, le capitaine parisien a grandement souffert face à la vitesse de Pedro Neto, le choix a fini par payer au fil du match. L’Argentin s’est peu à peu éteint. Et le latéral parisien, en difficulté dans ses premières relances, s’est libéré.

Autre gros marquage individuel, celui de João Neves sur Cole Palmer. De par ses courses et son intensité, l’international portugais avait grandement manqué aux Rouge & Bleu ces dernières semaines. Et sa mission était claire ce mercredi soir : limite au maximum l’influence de l’international anglais dans le jeu de son équipe. « L’Anglais a eu des éclairs. Mais Neves n’était jamais loin. Avec énergie et courage, il a résisté. Le staff parisien avait pu mesurer son état de forme car Neves n’a pas plongé en fin de match. » Enfin, le coaching gagnant de Luis Enrique est aussi mis en lumière. L’entrée de Khvicha Kvaratskhelia a changé la rencontre. « Le Géorgien avait-il besoin d’être piqué pour s’exprimer au mieux ? Son doublé, magnifié par sa frappe enroulée exceptionnelle (4-2, 86e), et sa passe décisive pour Vitinha (74e) disent tout de son envie du soir. » Outre ses actions décisives, sa mobilité a fait mal à la défense des Blues, complètement dépassée en fin de match. « Luis Enrique avait-il imaginé ce type de scénario avec l’entrée du génial Géorgien ? Seul lui le sait… Ses choix de fin de match : avec l’entrée de Lucas Hernandez à gauche, le repositionnement de Nuno Mendes plus haut et l’option Vitinha très haut ont aussi été payants. Au final ? Une masterclass », conclut L’E.