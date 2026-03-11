PSG / Chelsea – Les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Chelsea pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

C’est le jour J. Après plusieurs jours d’attente, le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea a lieu ce mercredi soir (21h sur Canal Plus) au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu auront pour ambition de prendre une option sur la qualification avant le match retour à Stamford Bridge, le 17 mars prochain. Pour ce match, Luis Enrique ne pouvait pas s’appuyer sur Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, mais il a aligné sa meilleure formation pour cette rencontre.

J.Neves et Dembélé titulaires, Kvaratskhelia sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne une nouvelle titularisation. En défense, pas de surprise avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes au poste des latéraux et une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Absent lors des deux derniers matchs en raison d’une blessure à la cheville, João Neves retrouve une place de titulaire et sera accompagné dans l’entrejeu de Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé est titulaire aux côtés de Désiré Doué et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Chelsea

Huitième de finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Alejandro Hernández – Arbitres assistants : José Naranjo et Diego Sánchez Rojo – Quatrième arbitre : José Luis Munuera – VAR : Carlos del Cerro Grandeet Cesar Soto Grado