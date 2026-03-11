PSG / Chelsea – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les deux entraîneurs devraient aligner des équipes types.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Chelsea dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Alors que les échéances importantes arrivent pour les Rouge & Bleu que ce soit en Champions League ou en Ligue 1, l’infirmerie se vide de plus en plus. Pour cette rencontre contre les Blues, Luis Enrique devra uniquement faire sans deux joueurs, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. Pour cette manche aller, le coach du PSG devrait donc aligner une équipe qui se rapproche de son équipe type.

Qui pour accompagner Dembélé et Barcola en attaque ?

Dans les buts, Matvey Safonov semble avoir écarté Lucas Chevalier. Depuis son retour de blessure, le gardien russe est irréprochable sur sa ligne. Il est annoncé titulaire par L’Equipe et Le Parisien. Pour la défense, pas de surprises avec la titularisation d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche et d’une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Pour le milieu de terrain, il ne devrait pas y avoir de surprise non plus. Les deux quotidiens annoncent le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves, qui retrouverait les terrains, lui qui a manqué les deux derniers matches du PSG en championnat en raison d’une blessure à la cheville. Pour l’attaque, les deux quotidiens ne sont pas d’accord. Pour L’Equipe, Luis Enrique va aligner Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir droit, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Bradley Barcola dans le couloir gauche. Le Parisien a un doute sur celui qui sera aligné dans le couloir droit. Le quotidien francilien hésite entre l’international géorgien et Désiré Doué.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.) Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, O. Dembélé, Barcola

Le XI probable du PSG selon Le Parisien et RMC Sport : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia (ou Doué), Dembélé, Barcola

Le XI probable de Chelsea selon L'Equipe : Jorgensen – James (cap.), Fofana, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos, Fernandez – Palmer, Joao Pedro, Neto

Le XI probable de Chelsea selon Le Parisien : Jorgensen – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James (cap.), Caicedo, Fernandez – Neto, Joao Pedro, Palmer

Les compositions probables de PSG / Chelsea (L’Equipe)