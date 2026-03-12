PSG / Chelsea – Les coulisses de la victoire parisienne

Dans ce huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a infligé une lourde défaite à Chelsea (5-2). Un match référence pour les Rouge & Bleu.

Le PSG a répondu présent. Dans le doute ces dernières semaines, le club de la capitale a parfaitement abordé son huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea. Grâce à une fin de rencontre folle et un Khvicha Kvaratskhelia en état de grâce, le club parisien a pris une très belle option pour la qualification après sa large victoire au Parc des Princes (5-2).

Un souci personnel pour Marquinhos cette semaine, Kvaratskhelia piqué

Pourtant, les doutes étaient permis, surtout après les mauvaises performances face à l’AS Monaco, notamment lors du barrage de Ligue des champions. Mais, « cette fois, dans l’intensité, l’application et le sérieux, le staff parisien a senti que le groupe avait augmenté le curseur contre Chelsea », rapporte RMC Sport, qui dévoile les coulisses de cette belle soirée parisienne. « On a l’impression que la Ligue des champions a commencé hier pour les joueurs », confie même un proche du groupe. Si collectivement, le PSG a répondu présent, certaines individualités ont affiché quelques difficultés, à l’image de Marquinhos. Et une raison peut expliquer la performance difficile du capitaine parisien. Selon RMC, le Brésilien a eu un souci personnel pendant la semaine et n’a pas pu participer à toutes les dernières séances collectives. « Les dirigeants et le staff l’ont aidé dans ce moment délicat. »

De retour comme titulaire, Ousmane Dembélé s’est comporté en leader sur le terrain et a notamment inscrit un beau but en solitaire. Remplacé en seconde période, à la 69e minute, le Ballon d’Or ne souffre d’aucune blessure. Il n’avait cependant pas 90 minutes dans les jambes pour un match d’une telle intensité, mais sa présence pour le match retour ne fait aucun doute. Sur le banc au coup d’envoi, Khvicha Kvaratskhelia a eu un impact déterminant après de son entrée en jeu. Élu homme du match, le Géorgien a été piqué. « Luis Enrique, toujours en phase avec sa logique de concurrence, n’était pas complètement satisfait du contenu de Kvaratskhelia ces dernières semaines. » Le coach parisien avait donc décidé de mettre le numéro 7 parisien sur le banc au coup d’envoi. Un choix payant tant l’entrée du Géorgien a eu un impact sur la rencontre grâce à sa rage, sa détermination et ses actions décisives. Quelques semaines plus tôt, Luis Enrique avait déjà réalisé ce même type de procédé avec Désiré Doué. Remplaçant lors du barrage aller de C1 face à l’AS Monaco, le Golden Boy était entré en jeu et avait inscrit un doublé à Louis-II pour une victoire 3-2 des Rouge & Bleu. Reste désormais à savoir qui sera titulaire mardi prochain à Stamford Bridge, d’autant plus que Bradley Barcola a livré une grosse performance ce mercredi.

Dans l’entourage du groupe, on salue la grosse force de caractère de cette équipe, et on estime que les joueurs sont prêts pour la suite de la saison. « L’objectif du ‘back to back’ en Ligue des champions est toujours en tête mais tout le monde sait que ce sera difficile. Pour le match retour contre Chelsea, l’idée sera de jouer pour gagner, en continuant de presser. Pour éviter toute surprise, Paris ne veut pas se contenter de défendre son avantage acquis à domicile », conclut RMC.