PSG / Chelsea – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG a pris une grande option pour les quarts de finale de la Ligue des champions après son succès contre Chelsea (5-2). Plusieurs Parisiens ont brillé.

En huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Chelsea. Dans un match riche en buts, le PSG a pris une belle option sur la qualification en quarts de finale après avoir pris trois buts d’avance avant la manche retour mardi soir (5-2). Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque parisienne, Bradley Barcola a été l’un des meilleurs parisiens ce soir. L’international français a ouvert le score d’une très belle frappe, son premier but en Ligue des champions depuis plus d’un an. Il a aussi été à l’origine du but de Vitinha, avec un bon pressing sur le gardien et une déviation qui a permis à l’international portugais de marquer le troisième but parisien. À ses côtés, Ousmane Dembélé a aussi été performant. Deuxième buteur du match, le Ballon d’Or a tenté de décrocher pour déstabiliser la défense anglaise, et s’est montré dangereux à plusieurs reprises. Il monte en puissance au meilleur moment de la saison.

Le retour du roc Willian Pacho

En défense, Willian Pacho a été à la hauteur de l’évènement. Le numéro 51 du PSG a muselé Joao Pedro et a remporté un très grand nombre de duels. Il n’a pas hésité à presser haut pour empêcher Chelsea de tenter des contre-attaques rapides. Avec son retour dans le onze titulaire, Joao Neves a fait un bien fou au PSG. L’international portugais, très beau passeur décisif pour le but de Bradley Barcola, a harcelé le porteur du ballon, a récupéré de nombreux ballons et n’a pas hésité à se projeter pour apporter du danger dans la surface de Chelsea. À ses côtés, Vitinha a retrouvé ses habits de lumière. L’ancien du FC Porto a été le métronome du jeu du PSG et a ponctué sa très belle prestation d’un très beau but qui a permis au club de la capitale de reprendre l’avantage avant le festival Khvicha Kvaratskhelia. Les latéraux ont aussi apporté offensivement même si Nuno Mendes a encore eu quelques sautes de concentration qui ont coûté cher au PSG. Enfin, Matvey Safonov a encore brillé dans les buts parisiens. S’il n’a pas la main assez ferme sur le but de Malo Gusto, il réalise une magnifique parade qui débouche finalement sur le but d’Ousmane Dembélé avec une contre-attaque très rapide.