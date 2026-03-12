PSG / Chelsea – Les notes des Parisiens dans la presse

Auteur d’une fin de match tonitruante face à Chelsea (5-2), le PSG a pris une belle option pour une qualification grâce notamment à une efficacité retrouvée.

Le Parc des Princes a vécu une belle soirée de Ligue des champions ce mercredi. Dans le dur ces dernières semaines, le PSG en a collé cinq à Chelsea en huitième de finale aller grâce à une fin de match de folie et un Khvicha Kvaratskhelia en grande forme. Mais si l’entrée du Géorgien a été déterminante, d’autres Parisiens ont brillé à l’image de Bradley Barcola.

À lire aussi : PSG / Chelsea – Les notes des joueurs parisiens

Barcola en forme, Nuno Mendes fautif, João Neves combatif

En effet, le numéro 29 parisien a retrouvé le chemin des filets en Ligue des champions, mais il a également été poison constant pour la défense adverse. Et le Français reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. « Quel match ! Le Parisien a presque tout bien fait, même s’il aurait dû suivre Malo Gusto sur le premier but de Chelsea (28e). Le reste est un régal : un but somptueux sur sa première occasion (10e), alors qu’il n’avait plus marqué dans la compétition depuis le 19 février 2025, un pressing énorme pour faire disjoncter Jorgensen (74e) et une pression constante sur la défense adverse grâce à ses dribbles. » Si offensivement, l’équipe de Luis Enrique a répondu présent, en revanche, en défense, le champion d’Europe continue à faire peur à l’image de Nuno Mendes, fautif sur les deux buts encaissés. « Un bon retour (18e) et c’est tout. Son replacement hasardeux, après une intervention côté droit, a permis à Chelsea d’égaliser (28e). Et sa transversale manquée a coûté un deuxième but (57e). Il a manqué de fiabilité défensive dans l’ensemble. Offensivement, sa prestation a été trop neutre », constate le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 3/10.

Parmi les autres satisfactions, João Neves a parfaitement muselé Cole Palmer. « Alors qu’on se demandait dans quel état de forme il serait quinze jours après sa blessure à la cheville, le numéro 87 a apporté toute son énergie au cœur du jeu. Tireur lointain (5e), avant de remiser de la tête pour Barcola (1-0, 10e), il a sorti une grosse prestation en gagnant de nombreux duels au sol comme dans les airs », rapporte Le Parisien, qui lui octroie la note de 7.5/10. Sur son côté droit, Achraf Hakimi a aussi été déterminant dans son rôle offensif. « Le but de Barcola intervient après sa percussion dans l’axe (1-0, 10e). Il a remis le couvert sur le second but en relançant rapidement vers Doué avant de poursuivre son effort pour ouvrir le chemin à Dembélé d’une course parfaite (2-1, 40e). Que dire enfin de sa dernière passe pour le doublé de Kvaratskhelia (5-2, 90 + 4e). Si, défensivement, il y aurait des choses à redire, offensivement il a retrouvé des couleurs », souligne le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 6.5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 5 – Hakimi 6, Marquinhos 4, Pacho 6, Nuno Mendes 3 – Zaïre-Emery 5, Vitinha 5, J.Neves 6 – Doué 5, Dembélé 7, Barcola 8 / Luis Enrique 8

(L’Equipe) : Safonov 5 – Hakimi 6, Marquinhos 4, Pacho 6, Nuno Mendes 3 – Zaïre-Emery 5, Vitinha 5, J.Neves 6 – Doué 5, Dembélé 7, Barcola 8 / Luis Enrique 8 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Hakimi 6.5, Marquinhos 5, Pacho 5.5, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 5.5, Vitinha 7, J.Neves 7.5 – Doué 5, Dembélé 6.5, Barcola 7.5