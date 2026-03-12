PSG / Chelsea – L’UEFA ouvre une procédure contre Pedro Neto après son geste contre un ramasseur de balles

Principal danger de Chelsea ce mercredi soir face au PSG, Pedro Neto pourrait manquer le match retour suite à son geste d’humeur contre un ramasseur de balles en fin de rencontre.

Grâce à sa large victoire face à Chelsea ce mercredi soir (5-2), lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a pris une belle option pour la qualification au prochain tour. L’équipe de Luis Enrique devra terminer le travail à Stamford Bridge, le 17 mars prochain, pour espérer affronter Galatasaray ou Liverpool en quarts de finale de la compétition. Du côté des Blues, cette large défaite devra être rapidement digérée. Cependant, une mauvaise nouvelle pourrait compliquer encore plus leur tâche pour la confrontation retour.

Une procédure ouverte contre Pedro Neto

Si Enzo Fernandez a échappé par miracle à un carton jaune dans cette rencontre, qui l’aurait privé du match retour pour cause de suspension, l’arbitre de la rencontre, Alejandro Hernández s’est aussi montré très clément sur un fait de match en fin de rencontre. D’un geste d’humeur, Pedro Neto a bousculé volontairement un ramasseur de balles en cherchant à jouer rapidement une touche. Une perte de sang froid non-sanctionnée par l’arbitre espagnol. Après la rencontre, l’international portugais s’est excusé et a notamment fait le don de son maillot au ramasseur de balles : « Avec l’émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l’a gardé avec lui, je l’ai un peu poussé et j’ai vu que je lui avais fait mal. Je ne suis pas comme ça, c’était dans la chaleur du moment. Je veux m’excuser, je lui ai donné mon maillot parce que ça ne peut pas arriver. Je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour lui », a-t-il déclaré.

Malgré ces excuses, Pedro Neto est dans le collimateur de l’UEFA. En effet, l’instance européenne a annoncé qu’une procédure disciplinaire a été ouverte contre l’attaquant de Chelsea. « Une procédure disciplinaire a été engagée contre Pedro Lomba Neto pour comportement non sportif conformément à l’article 15 du Règlement disciplinaire de l’UEFA. Les organes disciplinaires de l’UEFA prendront une décision sur cette affaire en temps voulu », a déclaré l’UEFA dans un communiqué. Reste désormais à savoir si la sanction tombera avant le match retour à Londres dans cinq jours.

Un cas précédent avait déjà eu lieu en 2013 avec un autre joueur de Chelsea : Eden Hazard. Lors d’un match face à Swansea, le Belge avait assené un coup de pied à un ramasseur de balles et avait été suspendu trois matchs par la fédération anglaise.

