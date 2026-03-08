PSG / Chelsea – Optimisme autour de João Neves

À J-3 du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea, le PSG pourrait compter sur le retour de João Neves. Reste à savoir si le Portugais pourrait débuter le match.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille, au Parc des Princes, Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre que devront bien négocier les Rouge & Bleu avant la confrontation retour à Stamford Bridge le 17 mars prochain. Et à J-3 de ce match aller, Luis Enrique pourrait récupérer un joueur important dans le groupe.

À lire aussi : Avant Chelsea, le PSG a trois jours pour retrouver son niveau

Touché à la cheville lors du barrage retour de la Ligue des champions face à l’AS Monaco (2-2), le 25 février dernier, João Neves n’a pas pu prendre part aux deux dernières rencontres du club parisien face au Havre (0-1) et à l’AS Monaco (3-1) en Ligue 1. Comme indiqué lors du point médical de jeudi dernier, le Portugais poursuivait ses soins. Mais, « selon les dernières nouvelles, l’international va mieux. Un rebond à confirmer dès ce lundi à l’entraînement, après le jour de repos accordé ce dimanche à l’effectif des champions d’Europe. Suffisant pour être dans le groupe ? A priori oui. Assez pour jouer ? Le doute subsiste », rapporte Le Parisien. En cas d’absence du milieu de terrain de 21 ans au coup d’envoi, qui pourrait accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery ? Blessé au genou depuis un mois et demi, Fabian Ruiz se dirige vers un forfait. Lee Kang-In pourrait ainsi intégrer l’entrejeu ou encore Senny Mayulu, qui a disputé sept rencontres de C1 cette saison, dont cinq comme titulaire. Désiré Doué peut aussi être une option.

Un doute existe aussi en attaque. De retour face à l’AS Monaco vendredi, Ousmane Dembélé a disputé 30 minutes et est apparu en jambes. « Mais pas non plus au sommet, compte tenu de ses allées et venues fréquentes entre les terrains et l’infirmerie. Le PSG peut-il disputer un 8e de finale avec deux joueurs au coup d’envoi pas encore à 100 % même si Neves, en raison de sa jeunesse, a la capacité de revenir plus vite à la compétition ? C’est un casse-tête dont le résultat dépendra beaucoup des deux séances programmées avant le choc contre Chelsea », explique le quotidien francilien.