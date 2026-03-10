PSG / Chelsea – Retour de deux cadres dans le onze de départ ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe dite type.

Après avoir éliminé l’AS Monaco en barrages (5-4 au cumulé), le PSG retrouve Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La manche aller se déroulera demain soir au Parc des Princes. Pour ce choc, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. En effet, seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel. Face au Blues, le coach du PSG devrait aligner une équipe qui ressemble à une équipe type.

Kvaratskhelia ou Doué dans le couloir droit ?

Selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, Matvey Safonov devrait poursuivre dans le but du PSG. Il serait défendu par Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes. De retour à l’entraînement collectif depuis quelques jours, Joao Neves devrait être aligné au milieu de terrain aux côtés de son compatriote Vitinha. Les deux internationaux portugais seraient accompagnés par Warren Zaïre-Emery. L’Equipe explique tout de même qu’en interne, la possibilité de voir Désiré Doué titulaire au milieu de terrain. Pour l’attaque, les médias sportifs s’accordent sur deux titulaires. Après sa blessure au mollet contre l’AS Monaco lors du barrage aller, Ousmane Dembélé devrait retrouver une place de titulaire au poste de faux numéro 9. Il serait accompagné par Bradley Barcola dans le couloir gauche. Pour le quotidien sportif, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui devrait accompagner les deux internationaux français. Pour Le Parisien et RMC Sport, l’international géorgien serait en balance avec Désiré Doué pour commencer dans le couloir droit.