PSG / Chelsea – Très forte audience pour Canal Plus

Le PSG a fait un grand pas pour une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. En s’imposant largement face à Chelsea (5-2) dans ce huitième de finale aller, le PSG devra désormais terminer le travail à Stamford Bridge, le 17 mars prochain. Et ce mercredi soir, le public du Parc des Princes a vécu une soirée folle. Et les téléspectateurs ont aussi été au rendez-vous devant leur télé.

Deuxième meilleure audience de la saison pour un match du PSG

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le diffuseur Canal Plus a réalisé une excellente audience ce mercredi. Selon Médiamétrie, ce PSG / Chelsea a rassemblé en moyenne 1,79 million de téléspectateurs, soit une part d’audience de 10,4 %. C’est la deuxième meilleure audience de la saison pour un match du PSG, derrière la rencontre de phase de ligue face au FC Barcelone (1-2, 1er octobre), qui avait été suivie par 1,88 million de personnes. Cette saison, la meilleure audience de la chaîne cryptée a eu lieu lors de Real Madrid / OM avec 2,01 millions de téléspectateurs, le 16 septembre dernier.

En revanche, le débrief du Canal Champions Club a réalisé ce mercredi soir son record de la saison avec 761 000 téléspectateurs de moyenne, précise L’E. On rappelle que le match retour Chelsea / PSG sera diffusé sur Canal Plus Foot mardi prochain à 21 heures.