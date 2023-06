PSG : Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur

Le PSG prépare sa saison 2023/2024 en se montrant on ne peut plus actif sur ce début de mercato. Dans ses plans, le club de la capitale se prépare également à se séparer de son entraîneur Christophe Galtier. En ce sens, Luis Campos aurait d’ores et déjà annoncé la nouvelle au coach qu’il a lui-même choisi au cours de l’été 2022.

A peine la saison terminée, le PSG entame ses grandes manœuvres afin de débuter le prochain exercice le plus tôt possible dans les meilleures conditions. En effet, en ce début de semaine, comme il a été rapporté par différentes sources et dit publiquement par Luis Campos et Christophe Galtier, une réunion s’est tenue entre le technicien français et ses dirigeants afin de faire le point sur l’avenir des uns et des autres, dont celui de l’ancien coach de l’OGC Nice. Selon les informations d’RMC Sport, le conseiller sportif aurait informé Christophe Galtier « qu’il était démis de ses fonctions d’entraîneur du Paris Saint-Germain après une saison dans la capitale« . Une nouvelle partagée également par nos confrères du Parisien qui écrivent que « Luis Campos lui a annoncé ces dernières heures qu’il ne serait plus l’entraîneur« . A peine un an après son arrivée sous les cieux parisiens, Christophe Galtier ne devrait donc plus apparaître sur le banc Rouge & Bleu. L’unique saison à Paris du coach français se ponctue donc avec ce titre de champion de France, teinté par les éliminations en huitièmes de finale de Ligue des Champions et de Coupe de France respectivement face au Bayern Munich et l’Olympique de Marseille.

Le successeur en approche

Preuve que le Paris Saint-Germain a préparé ses plans en amont, le dossier du remplaçant de Christophe Galtier serait déjà bien avancé. En effet, Le Parisien évoque une short-list de trois noms. Celui qui est en pole, Julian Nagelsmann, fait office de dossier prioritaire. A tel point que les dirigeants du club de la capitale devrait accélérer sur cette piste. Par ailleurs, à Doha, les noms de Luis Enrique et Xabi Alonso sont également évoqués et suivis de près.

A lire aussi : Réunion en début de semaine entre Galtier et Campos