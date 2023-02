Sept mois après son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier est on ne peut plus dans l’oeil du cyclone. Entre les mauvais résultats et le fond de jeu difficile à lire, le coach français peine à tirer ses joueurs et supporters derrière lui. Ce qui faisait pourtant sa force jusque-là.

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis le mois de juillet 2022, Christophe Galtier est arrivé dans un autre monde après des mandats à l’AS Saint-Etienne, le LOSC et l’OGC Nice. Un monde qui ne lui est pas familier mais dans lequel il retrouve des visages qu’il connaît à l’image bien évidemment de son staff composé de Thierry Oleksiak ou encore Joao Sacramento, mais aussi de Luis Campos. Ce dernier est une réelle figure de la révolution annoncée à l’été 2022 au PSG, et forme un véritable duo avec Christophe Galtier à l’image de leur succès avec le LOSC. Cependant, sept mois plus tard, ce changement ne semble pas prendre, et le technicien français peine à convaincre et à faire changer d’avis les nombreux sceptiques lors de son arrivée. Connu pour être un véritable meneur d’hommes, c’est un point pour lequel Christophe Galtier était particulièrement pointé du doigt au moment de s’engager avec le PSG, tant il n’avait jamais fait face à un vestiaire composé de stars. Aujourd’hui, le coach Rouge & Bleu ne semble pas briller sous les cieux parisiens dans ce domaine et confirme les doutes autour de sa capacité à gérer un tel vestiaire. Des doutes confirmés par certains de nos confrères notamment ceux de Foot Mercato qui affirment que, dans le vestiaire, « certains doutent aujourd’hui de la capacité de Galtier à redresser la barre et le jugent éteint, tactiquement limité, ou encore coupable de favoritisme à l’égard de certains cadres, alors que ces derniers ne lui rendent pas vraiment sur le terrain« .

Pas convaincant dans le vestiaire, ni dans les résultats

Sur le plan comptable, le bilan, factuel, est parlant. Comme évoqué précédemment, Christophe Galtier débarque sur le banc du PSG avec une réelle ambition du club de la capitale d’entamer une révolution. Cependant, lorsque l’on se penche sur les résultats en comparaison avec ce qui a été fait dans le passé, force est de constater que la révolution est un échec.

Galtier au PSG : 35 matchs – 25 victoires – 5 nuls – 5 défaites – 90 buts inscrits – 34 buts encaissés – 2,29 points/match en moyenne

: 35 matchs – 25 victoires – 5 nuls – 5 défaites – 90 buts inscrits – 34 buts encaissés – 2,29 points/match en moyenne Pochettino au PSG : 84 matchs – 56 victoires – 13 nuls – 15 défaites – 197 buts inscrits – 89 buts encaissés – 2,15 points/match en moyenne

: 84 matchs – 56 victoires – 13 nuls – 15 défaites – 197 buts inscrits – 89 buts encaissés – 2,15 points/match en moyenne Tuchel au PSG : 127 matchs – 96 victoires – 11 nuls – 20 défaites – 348 buts inscrits – 114 buts encaissés – 2,35 points/match en moyenne.

🚨 | T. Tuchel est la priorité de Nasser Al-Khelaïfi en cas de depart de C. Galtier. Les contacts sont réguliers 🗣️



De son côté, L'Émir rêve de Zinedine Zidane qui ne travaillera jamais avec Luis Campos 🇫🇷❌🇵🇹



📲 @Santi_J_FM pic.twitter.com/VvBUVvRHJ1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 21, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Une fond de jeu illisible

Un autre fait pour lequel Christophe Galtier était pointé du doigt à son arrivée : la tactique. En effet, lors de ses passages à l’AS Saint-Etienne, au LOSC puis à l’OGC Nice, c’est le schéma tactique en 4-4-2 à plat qui lui collait à la peau. La question qui se posait était alors : pourra t-il faire preuve d’adaptation ou de plus d’idée afin de mettre autre chose en place au PSG ? La réponse est vite arrivée tant la défense à trois s’est rapidement mise en place avec les deux pistons que sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Cependant, l’animation est difficilement compréhensible, le plan de jeu quasi inexistant. Le coach Rouge & Bleu semble avoir tout le mal du monde à tirer ses joueurs dans son sens, et se limite aux exploits individuels des uns et des autres. Pourtant, Christophe Galtier tente des choses (4-3-3 ; 4-4-2 losange ; 3-4-3 …), en vain. Ne trouve t-il pas la bonne formule ou peine t-il à insuffler une dynamique, une énergie, à son groupe, son collectif ? C’est en tous cas un point sur lequel il est encore aujourd’hui pointé du doigt et n’a pas réussi là aussi à faire changer d’avis les plus sceptiques à son arrivée. En effet, parmi les raisons qui pousseraient l’état-major du Paris Saint-Germain à réfléchir à l’avenir de leur coach la qualité de jeu proposé fait bonne figure.

En plus de la qualité de jeu et du bilan comptable, l’élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, le mano à mano face à ce même adversaire en championnat et la position inconfortable dans le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich n’aident pas la défense de Christophe Galtier. Le PSG, sous les ordres du technicien français, a par ailleurs égalé la série de défaites consécutives (3) qui datait de 2011, l’aube du projet QSI, à l’époque où Antoine Koumbouaré occupait le banc de touche du club de la capitale. Si le coach du Paris Saint-Germain est sujet d’interrogations quant à un échec, c’est également le cas pour le club lui-même, mais surtout pour le choix de Luis Campos. Le dirigeant portugais avait fait l’été dernier de Christophe Galtier sa priorité, et il est en ce sens, sur la sellette aujourd’hui au même titre que le coach français. L’idée n’est pas de tirer des conclusions à ce jour, mais de dresser un constat du travail effectué jusqu’ici, et de se demander si tout le projet vendu par la paire Campos – Galtier n’est pas parvenu a porté ses fruits au PSG.