PSG : City – Du beau monde dans les tribunes du Parc

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. De nombreuses stars sont attendues dans les tribunes du Parc des Princes pour ce match crucial.

Sur la pelouse du Parc des Princes, deux des meilleures équipes d’Europe s’affrontent ce soir, même si leur classement de la phase de ligue de la Ligue des champions ne reflète pas leur réel niveau. Le PSG est en effet 26e alors que Manchester City se classe 24e. Cette rencontre aura donc un enjeu majeur pour la suite de la saison européenne des deux équipes. Une rencontre qui attire les foules, le Parc des Princes étant annoncé à guichets fermés. Et comme lors de nombreuses rencontres du PSG, il y aura aussi des stars mondiales dans les tribunes de l’enceinte parisienne.

A voir aussi : PSG : Le CUP attendu en tribune Boulogne face à Manchester City

Des stars, des anciens présidents du PSG, Wembanyama…

Comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, et Bruno Salomon, journaliste France Bleu Paris, Travis Scott, French Montana, Mohamed Ramadan, Future, Rich the Kid, DJ Snake, J Cole, Real, Omah Lay, Victor Wembanyama, Joeboy, Thomas Pesquet, Teddy Riner, Martin Fourcade, Félix Lebrun, Alexis Lebrun, Nicolas Anelka, Amara Simba, Luis Fernandez, Alain Cayzac, Fabrice Abriel, Christian Pernet (Président Espaly), Pierre Blayau, Laurent Perpère, Robin Leproux, Francis Graille et Charles Villeneuve sont attendus dans le carré du Parc des Princes ce soir.