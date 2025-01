PSG / City – Le groupe parisien avec des retours importants

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City. Quelques heures avant ce match crucial, Luis Enrique a dévoilé son groupe. Il y a des retours importants.

Le PSG joue sa survie en Ligue des champions ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes lors de la septième et avant-dernière journée de la phase de ligue de la compétition européenne. Pour cette rencontre cruciale contre les Anglais, Luis Enrique va pouvoir compter sur un groupe au complet. Absent des trois derniers matches du club de la capitale après avoir ressenti une douleur aux adducteurs lors du Trophée des champions remporté contre l’AS Monaco (1-0), Marquinhos fait son retour dans le groupe parisien.

Presnel Kimpembe toujours présent

C’est également le cas d’Achraf Hakimi, préservé lors des matches contre Espaly (2-4) et Lens (1-2), lui qui a beaucoup joué avec le PSG et le Maroc depuis le début de la saison. Victime d’une grippe, qui lui a fait manquer les deux derniers matches du club de la capitale, Ousmane Dembélé est également bien présent dans le groupe concocté par Luis Enrique. C’est également le cas de Presnel Kimpembe et Axel Tape. En instance de départ, Milan Skriniar ne figure pas dans la liste, contrairement à Marco Asensio, qui pourrait aussi quitter le PSG cet hiver.

Le groupe du PSG