PSG / City – Les compositions probable selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Manchester City pour le compte de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour ce choc crucial, Luis Enrique devrait aligner une équipe qui ressemble à son équipe type.

Au Parc des Princes, le PSG reçoit Manchester City ce mercredi soir. Un match capital pour les deux équipes, qui doivent encore assurer leur place en barrages de la Ligue des champions. Actuellement 26e, le club de la capitale est virtuellement éliminé. Les Cityzens ne sont pas mieux, 24e et dernier qualifié, avec seulement un point d’avance sur leur adversaire du soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Il pourra ainsi avoir l’embarras du choix pour composer son équipe de départ.

Hakimi, Marquinhos et de Dembélé de retour dans le onze

L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur les onze joueurs que devrait aligner l’entraîneur du PSG. Dans les buts, il devrait maintenir sa confiance à Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien serait défendu par une ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, d’une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho alors que Nuno Mendes occuperait le couloir gauche. Au milieu, cela devrait être du classique avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Enfin, après avoir manqué les deux derniers matches du PSG en raison d’une grippe, Ousmane Dembélé devrait retrouver une place de titulaire contre Manchester City. Il occuperait le poste de faux numéro 9, entouré de Désiré Doué à droite et Bradley Barcola à gauche.