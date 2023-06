PSG / Clermont : annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit le Clermont Foot pour son dernier match de la saison 2022-2023.

Officiellement champion de France la semaine passée sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1), le PSG voudra finir sur une bonne note devant son public. Si cette soirée sera marquée par un énorme soutien envers Sergio Rico, ce sera également la dernière rencontre de Sergio Ramos, Lionel Messi et très probablement Christophe Galtier avec les Rouge & Bleu. Et pour ce match, le coach parisien sera privé de nombreux joueurs : Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Juan Bernat, Fabian Ruiz et Neymar Jr.

Et à un peu plus d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Clermont. La semaine passée, le club parisien avait obtenu le résultat nul sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1). Un résultat annoncé ici par Parisienmania, Ludovic Kira, Perceval le gaulois, Fox Mulder et safet. Félicitations à eux!