PSG / Clermont : les compositions officielles

Pour l’ultime rencontre de la saison au Parc des Princes, le PSG voudra finir sur une note positive devant son public. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Dans une soirée qui sera marquée par un vibrant soutien envers Sergio Rico, le PSG aura pour ambition de bien terminer sa saison. Et à moins d’une heure du coup d’envoi (21h sur Canal Plus Sport 360), les deux coaches ont dévoilé les compositions des équipes.

Privé de plusieurs joueurs (Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Juan Bernat, Fabian Ruiz et Neymar Jr), Christophe Galtier a dû faire des choix. Dans les buts, Gigio Donnarumma débutera. Il sera protégé par Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Au milieu de terrain, Marco Verratti, Warren Zaïre-Emery et Vitinha seront associés. Enfin en attaque, Kylian Mbappé évoluera aux côtés de Hugo Ekitike et Lionel Messi, qui disputera son dernier match avec les Rouge & Bleu.

Feuille de match PSG / Clermont

38e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Bruno Coué et Abdelali Chaoui.

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Danilo, Bitshiabu – Zaïre-Emery, Vitinha, Verratti – Messi, Ekitike, Mbappé (c) Banc : Lavallée, Letellier, Marquinhos, Pembélé, Nhaga, Sanches, Soler, Gharbi

XI de Clermont : Diaw – Seidu, Wieteska, Caufriez – Zeffane, Gastien, Gonalons (c), Borges – Rashani, Cham – Kyei. Banc : Djoco, Konaté, Ogier, Khaoui, Magnin, Allevinah, Andric, Bela, Maurer.

