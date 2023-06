PSG / Clermont – les compositions probables

Ce soir, le PSG reçoit Clermont lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier va devoir apporter quelques modifications à son onze de départ.

Officiellement champion de France depuis la semaine dernière grâce à son nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1), le PSG va terminer sa saison 2022-2023 ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception – au Parc des Princes – de Clermont. Même si c’est une rencontre sans enjeux, le club de la capitale voudra bien clôturer son exercice et Kylian Mbappé sera motivé par le fait de terminer meilleur buteur de Ligue 1 pour la cinquième année consécutive. Pour cela, il devra marquer pour éloigner Alexandre Lacazette, qui est une réalisation derrière lui (28 contre 27). Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Nuno Mendes et Neymar, absents de longue date, mais également sans Fabian Ruiz, victime d’une lésion à l’adducteur droit lors de la victoire contre Auxerre (1-2) le 26 mai dernier. Titulaire depuis la blessure de Nuno Mendes, Juan Bernat est aussi forfait pour cette rencontre.

Achraf Hakimi à gauche ?

Au moment de composer son équipe probable du PSG, l’Equipe a placé Juan Bernat dans le couloir gauche. Mais comme expliqué plus haut, le latéral gauche espagnol ne figure pas dans le groupe. Le quotidien sportif place les Rouge & Bleu en 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. De retour de suspension, Achraf Hakimi occuperait le rôle de piston droit. On aurait un milieu Vitinha, Marco Verratti et Renato Sanches derrière un duo d’attaque composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Du côté du Parisien, on n’a pas fait l’erreur de placer Juan Bernat dans son onze probable. Pour le quotidien francilien, c’est Achraf Hakimi qui devrait jouer piston gauche. Timothée Pembélé prendrait la place dans le couloir droit. Le reste de l’équipe est le même que celui avancé par le quotidien sportif. En ce qui concerne Clermont, les deux quotidiens ont la même composition probable avec un 3-4-1-2 concocté par Pascal Gastien avec le titi parisien, Mory Diaw, dans les buts.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Bernat – Mbappé, Messi

selon l’Equipe : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Bernat – Mbappé, Messi Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Pembélé, Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Hakimi – Mbappé, Messi

selon Le Parisien : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Pembélé, Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Hakimi – Mbappé, Messi Le XI probable de Clermont : Diaw – Seidou, Wieteska, Caufriez – Zeffane, Gastien, Gonalons (c), Borges – Maurer, Khaoui – Kyei

Les compositions probables de PSG / Clermont selon l’Equipe

Les compositions probables de PSG / Clermont selon Le Parisien

A voir aussi : PSG – Le groupe pour le dernier match de la saison