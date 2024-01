PSG : Comment Bradley Barcola s’adapte en Rouge & Bleu

Au cours du mercato estival 2023, le PSG a entamé une révolution sous l’impulsion de Luis Campos et Luis Enrique. Au cours de celle-ci, le coach du club de la capitale a jeté son dévolu sur Bradley Barcola. Le jeune formé à l’OL a donc rejoint le club de la capitale et semble tout parfaitement s’y adapter.

C’est au dernier jour du mercato estival 2023 que Bradley Barcola, contre la somme de 45 millions d’euros, rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de l’Olympique Lyonnais. A cette époque, contrariés de voir le joueur formé sous leurs couleurs en partance, les supporters du club Rhodanien pointent largement du doigts Bradley Barcola. Une petite fronde qui s’est traduit par un accueil houleux lors de la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats (victoire 1-4) le 3 septembre dernier lorsque le PSG s’est déplacé au Parc OL. Ni cette rencontre, ni même le mercato agité qu’il a vécu ne l’ont perturbé : « Si certains auraient pu perdre leurs moyens, le footballeur né en 2002 a bien vécu le mercato et n’a pas été troublé par toute l’agitation autour de lui selon des sources proches. Représenté depuis quelques mois par le célèbre Jorge Mendes, il a pris le temps de la réflexion avant de choisir« , écrivent nos confrères de Foot Mercato. Concernant les supporters lyonnais, la même source affirme : « Un moment délicat pour le footballeur, qui a réussi à faire abstraction. Il savait pertinemment qu’il ne serait pas accueilli par des applaudissements et que le contexte serait difficile […] D’ailleurs, il s’y était préparé et n’a pas été touché. En revanche, il l’a été un peu plus pour ses parents qui étaient présents ce soir-là au stade et qui ont entendu les insultes et autres mots doux de fans lyonnais. C’est plus pour eux que le joueur a été peiné ce soir-là. Mais c’est de l’histoire ancienne« .

La vie parisienne

Selon les différentes informations, l’arrivée de Bradley Barcola au PSG a été grandement désirée par Luis Enrique. Le technicien espagnol semble imager cette confiance avec les 19 apparitions du numéro 29 Rouge & Bleu cette saison. Outre cette confiance, l’adaptation éclaire du joueur à son nouveau club peut aussi s’expliquer par l’accueil réservé par des éléments qui lui sont proches : « Depuis son arrivée au PSG, il a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, dont Warren Zaïre-Emery et Ethan Mbappé, avec lesquels il s’entend très bien. Même chose avec les leaders offensifs que sont Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ils n’ont pas hésité à aller vers Barcola, qui est d’un naturel assez timide. Mais il parle beaucoup avec les deux champions du monde 2018, tout comme les autres membres de l’équipe« , selon Foot Mercato. Sur le plan individuel, Bradley Barcola ne ménage pas ses efforts et met toutes les chances de son côté afin de réussir. En ce sens, l’attaquant de 21 ans « a trouvé une maison assez proche du centre d’entraînement où il vit seul même si sa famille lui rend régulièrement visite. Il profite de son temps libre pour effectuer un travail physique avec l’aide d’un préparateur. D’ailleurs, il a aménagé une salle de sport dans le sous-sol de sa demeure afin de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver« .

Sur le plan sportif, Bradley Barcola, avec ses 911 minutes passées sur le pré en 19 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 2 buts et 3 passes décisives, reste lucide. C’est en tous cas ce qu’expliquent les informations de Foot Mercato : « Ses performances sont décortiquées, analysées et commentées. Le jeune homme doit composer avec cette nouvelle donne. Mais il est lucide sur ses performances, sait ce qu’il fait de bien et de moins bien« . Cependant, dans sa communication, l’ancien de l’Olympique Lyonnais, s’il est de plus en plus sollicité, reste plutôt discret, outre quelques sorties en zone mixte ou pour les médias du club.