PSG : Comment John Textor et Nasser Al-Khelaïfi se sont réconciliés après les différentes passes d’armes

C’est autour des droits TV ces derniers mois que le président du PSG et celui de l’Olympique Lyonnais n’ont cessé de se brouiller. Cependant, au cours de la saison, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ont enterré la hache de guerre.

Au cours de cette saison 2024 / 2025 les tensions entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ont été rendues public et s’en est suivi certaines passes d’armes par interview interposées. Dans une volonté d’avancer ensemble et pour l’intérêt général de la Ligue 1, les tensions se sont apaisées et plus encore, les deux présidents du PSG et de l’OL se sont réconciliés, comme en témoigne le post Instagram du dirigeant américain : « Très heureux d’être invité par le PSG à la demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA ce soir. Heureux également de collaborer à nouveau avec NAK, en cette période critique, sur les défis et les opportunités du football français. Dans des moments comme celui-ci, nous travaillerons ensemble… J’ai donc laissé mon chapeau de cow-boy à Lyon. Ce soir, je soutiens la France !« , avait-t-il déclaré le 7 mai dernier, soir de PSG – Arsenal (victoire 2-1) en demi-finale retour de Ligue des Champions. John Textor s’était excusé ce soir là « non pas sur le fond mais sur la forme de ses critiques« , rapporte RMC Sport.

En coulisse, c’est le président de la LFP, Vincent Labrune, qui a œuvré pour que les deux hommes se réconcilient : « Les deux présidents, eux, savent qu’ils ont besoin l’un de l’autre et de leurs clubs respectifs afin d’aider le championnat de France à redevenir attractif pour les fans et pour les diffuseurs« , précise RMC Sport ce mercredi. Cette réconciliation a poussé Nasser Al-Khelaïfi, en tant que patron de l’ECA, à défendre son homologue de l’Olympique Lyonnais devant l’UEFA concernant le problème de multipropriété qui fait risque l’exclusion de compétitions européenne de Crystal Palace. Dans la nuit de ce jeudi à vendredi (3h), les deux présidents se retrouveront au Rose Bowl de Pasadena pour la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs à l’occasion de PSG – Botafogo. Les deux clubs ayant remporté leur premier match, le vainqueur s’emparera seul de la tête du groupe B.