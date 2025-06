PSG : Comment le club peut empocher 63M€ en deux semaines

Le PSG s’apprête à vivre un été record. Non pas sur le marché des transferts, du moins pas encore, mais sur les terrains américains de la Coupe du Monde des Clubs 2025. À peine deux semaines après le coup d’envoi de la compétition, le club de la capitale pourrait déjà encaisser jusqu’à 63 millions d’euros de recettes supplémentaires, sans céder le moindre joueur. Un jackpot qui tombe à point nommé après le succès en C1, et quand on connaît la fragilité des droits TV en France.

Le décor est planté : après une saison historique conclue par un quadruplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et surtout Ligue des Champions), le Paris Saint-Germain continue d’écrire sa légende à l’international. En remportant deux matchs sur trois en phase de groupe de cette nouvelle version du Mondial des clubs, le PSG s’est déjà assuré plus de 3,4 millions d’euros de prime de victoire, auxquels s’ajoutent 6,4 millions d’euros pour sa qualification en huitièmes de finale. Et ce n’est que le début. En effet, selon les chiffres avancés par RMC Sport, la FIFA devrait distribuer près de 30 millions d’euros rien qu’en primes de participation. Ce montant n’a pas encore été confirmé officiellement, mais il est dans la lignée des projections formulées dès l’annonce de la nouvelle formule à 32 clubs. En cumulant ces différentes lignes de revenus, le PSG a déjà engrangé près de 40 millions d’euros en l’espace de quelques jours.

Mais c’est la suite de la compétition qui peut transformer ce bon départ en véritable opération financière XXL. En cas de parcours sans faute jusqu’au trophée, le PSG pourrait toucher jusqu’à 63,3 millions d’euros au total. Ce chiffre s’explique par l’empilement des primes à chaque étape : plus de 11 millions pour les huitièmes de finale, près de 18M pour les quarts, 25M pour une demi, et un bonus final de 8,5M millions en cas de victoire. Une pluie d’argent, entièrement maîtrisée sur le plan sportif… et qui ne dépend d’aucune vente de joueur.

Un timing et une opportunité … en or !

La Coupe du Monde des Clubs et ses revenus potentiels tombent à pic. En effet, outre le nouveau succès sportif qui peut s’offrir à Luis Enrique, son staff et leurs joueurs, cette compétition peut s’inscrire sur le plan stratégique du développement de la marque et des finances du Paris Saint-Germain. Alors que le mercato estival 2025 bat son plein, que les Parisiens enchaînent les matchs et compétitions, il faudra renouveler et challenger les forces vives déjà en place afin de continuer à gagner. Le pactole que peut offrir ce séjour aux Etats-Unis au club de la capitale s’inscrit dans un timing on ne peut plus stratégique, en plus du fait que le football français traverse une période compliquée, notamment avec ses droits TV. Par ailleurs, les dirigeants parisiens enregistreraient ces revenus sans compter encore les ventes potentielles de certains joueurs.

