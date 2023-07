PSG : Comment le mercato des indésirables se dessine

Après la première salve d’annonces officielles dans ce mercato estival 2023, le PSG devra se pencher sur les dossiers à clôturer dans le sens des départs. Le club de la capitale pourrait enfin dégraisser définitivement son effectif au cours des prochaines semaines.

Depuis plusieurs saisons maintenant, le Paris Saint-Germain est trop souvent confronté à la mission du dégraissage. En effet, manque de niveau, problème d’intégration ou encore erreur de casting, le club de la capitale fait face à de nombreux joueurs qui n’ont pas vocation à poursuivre sous les cieux parisiens pour la saison 2023/2024. Les dossiers devraient être pris en main, et en interne au PSG, la direction à prendre ne guère de doute. En effet, selon nos confrères du Parisien, Luis Enrique, avant son intronisation officielle, a beaucoup discuté avec sa direction et Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos plus précisément, et une chose ressort des échanges : tout le monde semble sur la même longueur d’onde quant à l’avenir en pointillé de tous les joueurs prêtés la saison passée. En ce sens, le technicien espagnol ne compte pas sur Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Mauro Icardi, sans compter les joueurs formés au club. Dans cette liste, un seul dépat est à ce jour acté, c’est celui de l’attaquant argentin, Icardi, qui devrait prendre la direction de Galatasaray contre 10 millions d’euros. Ce dernier pourrait être suivi par son compatriote, Paredes, qui pourrait atterrir chez le dernier champion de Turquie contre 6 millions d’euros. Toujours selon Le Parisien, tous ces joueurs-là « possèdent tous des pistes concrètes« , et le PSG « a bon espoir qu’elles aboutissent d’ici la fin du mercato, le 1er septembre« .

🚨 Luis Enrique NE COMPTE PAS conserver les joueurs prêtés la saison dernière :



🇦🇷 Leandro Paredes

🇦🇷Mauro Icardi

🇨🇷Keylor Navas

🇩🇪Julian Draxler

🇫🇷Colin Dagba

🇫🇷Layvin Kurzawa

🇸🇳Abdou Diallo

🇳🇱Georginio Wijnaldum



Hugo Ekitike fait aussi partie des joueurs sur le départ



[Le… pic.twitter.com/Ut5nBuTjam — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 14, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Si les montants évoqués peuvent paraître dérisoires pour les deux argentins susceptibles de rejoindre Galatasaray, l’objectif pour le PSG est de dégraisser mais aussi de se défaire des salaires afin d’alléger sa masse salariale. En effet, si tous les joueurs cités plus haut venaient à trouver une porte de sortie, le club de la capitale économiserait près de 60 millions d’euros par an dans sa masse salariale, sans compter les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi. Toujours dans les colonnes du Parisien, nos confrères insistent sur l’importance d’alléger la masse salariale, qui devient l’objectif principal autour de ces ventes espérées. Avec 729 millions d’euros à l’année, le Paris Saint-Germain comptait la masse salariale la plus lourde au monde la saison passée.

En terme de vente, Le Parisien décrit l’opération qui mène El Chadaille Bitshiabu vers le RB Leipzig comme une « vraie bouffée d’oxygène » pour le PSG. Le club de la capitale se sépare du titi parisien contre 20 millions d’euros bonus compris, et en espère davantage pour Hugo Ekitike. En effet, ce dernier, à peine un an après son arrivée en provenance du Stade de Reims, a été placé sur la liste des transferts.