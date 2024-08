PSG : Comment Luis Enrique gère les tireurs de penaltys

Depuis le départ de Kylian Mbappé et Neymar avant, le PSG est orphelin d’un tireur de penalty attitré. Si au premier abord la donnée pose problème, Luis Enrique semble avoir rapidement trouvé une solution.

Au cours de sa dernière saison au Paris Saint-Germain, qui fut la première de Luis Enrique, Kylian Mbappé a inscrit 10 penaltys sur 13 tentés. S’il était le tireur attitré, le club de la capitale se retrouve aujourd’hui orphelin d’un joueur pour endosser ce rôle. Sur la pelouse du Stade Océane face au Havre (victoire 1-4) vendredi dernier, c’est Randal Kolo Muani qui s’est fait justice lui même en transformant son penalty face à Arthur Desmas. Une prise de responsabilité qu’Ousmane Dembélé a regardé du coin de l’œil. Le numéro 10 du PSG a vivement échangé avec Vitinha au moment où son coéquipier en Equipe de France s’élançait au point de penalty. Le choix de voir Randal Kolo Muani faire trembler les filets havrais pour la quatrième fois de la soirée était-il décidé en avance ? Non selon nos confrères du Parisien. Ces derniers affirment que cette saison 2024/2025, les tireurs de penaltys seront désignés avant chaque début de rencontre. Un paramètre que découvriront les joueurs au moment de la composition de départ, soit deux heures avant le coup d’envoi des matchs, au moment de monter dans le bus en direction du stade. Une façon de penser les tireurs de penaltys qui imagent parfaitement la phrase prononcée par Luis Enrique le 15 août dernier lors de sa première conférence de presse de la saison : « Le leader, c’est le club, le PSG« . La « pré-liste » établie à ce jour pour constituer la casting des tireurs de penaltys est : « Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Asensio, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Gonçalo Ramos à son retour de blessure, en plus de Vitinha et Randal Kolo Muani« , toujours selon Le Parisien.