Pour son dernier match en phase de groupe, le Maroc d’Achraf Hakimi affrontait aujourd’hui le Canada. L’occasion pour les Lions de l’Atlas de rejoindre les huitièmes de finale de Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire après le Mondial 1986.

Pour une rencontre face à un adversaire canadien qui n’avait plus rien à jouer, Walid Regragui n’a tout de même pas opté pour la solution du turnover. Le sélectionneur marocain a souhaite dès le départ avec son onze, afficher ses ambitions et jouer le jeu jusqu’au bout afin d’assurer le coup. En ce sens, le joueur du PSG, Achraf Hakimi, a débuté la rencontre titulaire sur le flanc droit de la défense marocaine. La partie commence on ne peut mieux pour le Maroc qui voit Hakim Ziyech, à 30 mètres, profiter d’une erreur de relance du portier canadien afin d’ajuster parfaitement un ballon qui finira au fond des filets dès la 7e minute. Dans la foulée de ce but, les Lions de l’Atlas continuent d’attaquer et mettre le pied sur le ballon. Une domination récompensée par le deuxième but marocain (23e) signé Youssef En Nesyri, qui sur une merveilleuse passe décisive d’Achraf Hakimi, creuse l’écart et fait respirer les marocains à travers le monde tant la qualification, à ce moment de la rencontre, est plus qu’acquise. Cependant, malgré le score de 0-2 en faveur des Lions de l’Atlas, les Canadiens continuent de jouer et réussissent à réduire l’écart à la 40e minute (1-2) grâce à un centre fort dans la surface contré dans son propre but par Nayef Aguerd, qui cause le premier but encaissé par le Maroc dans cette Coupe du Monde 2022. Auteur d’une excellente première période, le joueur du PSG, Achraf Hakimi, affiche à la mi-temps 87,5% de réussite dans ses passes, 46 ballons touchés, 3 duels remportés sur 5 disputés, et donc une passe décisive.

Au retour des vestiaires la physionomie du match semble changer. Le Maroc installe un bloc compact et le Canada pose le pied sur le ballon, avec notamment une possession en faveur d’Alphonso Davies et ses coéquipiers. Malgré la pression mise par les hommes de John Herdman, l’escouade de Walid Regragui résiste et se renforce même en défense avec l’entré de Jawad El Yamiq afin de passer à une défense à 5. Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, cède sa place à la 85e minute à Yahya Jabrane. A l’Al Thumama Stadium de Doha, les sifflets lors de l’annonce des 4 minutes de temps additionnel ont précédés l’explosion de joie au coup de sifflet final qui a scellé le sort de cette rencontre : victoire 1-2 du Maroc face au Canada. Les Lions de l’Atlas, avec Achraf Hakimi, filent en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022. Les marocains passent le premier tour de la plus belle des compétitions de football pour la deuxième fois de leur histoire, 36 ans après. Une performance historique pour le football marocain.

Les compositions de Canada / Maroc