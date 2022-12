En ayant terminé premier du groupe G dans cette Coupe du Monde 2022, le Brésil s’est qualifié en huitième de finale de la compétition. Une rencontre qui se tiendra lundi (20h sur BeIN Sports & TF1), avec probablement le retour de Neymar dans le groupe brésilien mais aussi sur la pelouse.

En effet, le numéro 10 du PSG a été touché face à la Serbie lors de l’entrée en lice de la Seleçao dans ce Mondial au Qatar. Une blessure à la cheville qui a écarté Neymar des terrains lors des deuxième et troisième match des phases de groupes. Cependant, depuis hier, la star brésilienne a effectué son retour à l’entraînement avec tous ses coéquipiers, et a foulé la pelouse du Grand Hamad Stadium, terrain d’entraînement du groupe de Tite, on ne peut plus normalement. Une nouvelle qui a été sujet des questions des journalistes aujourd’hui en conférence de presse. Présent face aux médias à la veille du huitième de finale Brésil / Corée du Sud, le sélectionneur auriverde a répondu : « Neymar s’entraînera cet après-midi, et s’il se sent bien, il sera titulaire. je préfère débuter avec les meilleurs joueurs sur la pelouse« , avant de poursuivre : « Je veux être très clair : ça ne dépendra que de la décision du staff médical« .

Ces déclarations, ajoutées au post sur les réseaux sociaux de Neymar lui-même, montrent que le chemin vers le retour à la compétition est tout tracé pour le meneur de jeu du Paris Saint-Germain.