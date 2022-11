Pour le troisième match de la journée de cette Coupe du Monde 2022, l’Espagne affronte le Costa Rica dans le groupe E. Un match qui verra des Parisiens se faire face. Pablo Sarabia et Carlos Soler d’un côté, et Keylor Navas de l’autre.

La Coupe du Monde 2022 n’est pas avare en surprise, notamment dans ce groupe E. En effet, le Japon vient de s’imposer (1-2) face à l’Allemagne et prend donc la tête au classement, de manière provisoire. En effet, l’Espagne et le Costa Rica auront à coeur d’entrer dans cette compétition (17h sur BeIn Sports) de la meilleure des manières, en glanant les trois points également. Pour cela, de part et d’autre, des parisiens sont mobilisés. Cependant, La Roja se passe de deux joueurs du PSG dans son onze de départ. En effet, si Keylor Navas est titulaire dans les buts du Costa Rica, Luis Enrique a lui décidé de se passer de Pablo Sarabia et Carlos Soler pour sa composition initiale. L’occasion tout de même pour le gardien de but du PSG de retrouver du temps de jeu, notamment en compétition de haut niveau.

Les compositions d’Espagne / Costa Rica

XI de l’Espagne : Simon – Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Torres, Asensio, Olmo.