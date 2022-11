Pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde 2022, le Brésil affronte la Suisse dans le groupe G, avec Marquinhos titulaire en défense centrale. Malheureux blessé lors de la première rencontre (victoire 2-0) face à la Serbie, Neymar ne figure pas sur la feuille de match.

Les deux équipes ont fait leur entrée en lice dans ce Mondial au Qatar en l’emportant. Avec trois points chacun, Suisses et Brésiliens se livreront une bataille on ne peut plus importante au Stadium 974 de Doha. Une enceinte dans laquelle la victoire sera synonyme de qualification en huitième de finale en cette fin d’après-midi (17h sur BeIn Sports). La rencontre concerne un joueur du PSG et pas n’importe lequel puisque c’est le capitaine Marquinhos qui est sans surprise titularisé aux côtés de Thiago Silva. Touché à la cheville, Neymar est lui absent.

Les compositions de Brésil / Suisse