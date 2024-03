A la fin de la saison en cours, le PSG s’apprête à dire au revoir à Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de son histoire, un des meilleurs joueurs de son histoire, mais une fin d’histoire entre le joueur et le club qui laisse sur la faim.

L’histoire d’amour entre le PSG et Kylian Mbappé a été entachée par les histoires extra-sportives et contractuelles. Entre prolongation ou pas, envie de départ, les finances … le terrain, malgré les performances XXL et les exploits, ne sera pas le meilleur souvenir des supporters Rouge & Bleu. Ces derniers pourront lister de nombreux joueurs entrés dans leur cœur, devant Kylian Mbappé. C’est en tous cas ce que pense Daniel Riolo, au micro de l’After Foot : « L’absence de moment fort et communion avec ses supporters ? Je suis d’accord là-dessus. C’est un truc qu’il ne corrigera jamais, puisqu’il va partir. En fait, le meilleur buteur de l’histoire du club va s’en aller, et je pense qu’au final, évidemment on reconnaîtra son talent mais il y aura beaucoup de joueurs dans l’histoire que les supporters du PSG préfèreront« .