Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné (1-0) sur la pelouse de l’AS Monaco. Une défaite que Daniel Riolo explique par une décompression mentale chez les joueurs de Luis Enrique.

La première partie de saison 2025 / 2026 du PSG est entachée par les blessures, l’enchaînement des matchs, et quelques mauvais résultats.Si au final le club de la capitale s’en sort plutôt bien notamment grâce à son début de campagne en Ligue des Champions, c’est en championnat que les hommes de Luis Enrique n’ont pas encore réussi à asseoir leur domination. Le dernier revers en date, le week-end dernier face à l’AS Monaco, est expliqué par Daniel Riolo : « J’ai vu le frère de Joao Neves, celui de Vitinha, et le cousin éloigné de Fabian Ruiz samedi à Louis II. Tu ne les reconnais pas. Voir ces trois milieux aussi faibles, c’est choquant« . Kvaratskhelia c’est clairement deux visages Mais est-ce qu’ils sont conscient de leur choix de matchs ? Je ne sais pas. Je miserais plutôt sur une sorte de décompression mentale« .

Plus globalement sur les quelques résultats décevant, le visage un peu moins bien du PSG et le choix des matchs, l’éditorialiste pour la radio RMC a poursuivi au micro de l’After Foot : « Pour dire qu’ils choisissent leurs matchs, encore faudrait-il être surs qu’ils le fassent consciemment, et je n’en suis pas sûr. Le professionnalisme de cette équipe a été démontré, Luis Enrique se fait entendre et n’aime pas le laxisme« .