Pour le compte des 32es de finale de Coupe de France, le PSG s’est imposé aux tirs au but (3-4) face au RC Lens. Afin de se hisser aux penaltys, le club de la capitale a pu compter sur Gonçalo Ramos, remplaçant au coup d’envoie et buteur pour l’égalisation (1-1).

Au terme d’un match disputé, notamment en seconde période, le PSG s’est qualifié en 16e de finale de Coupe de France en venant à bout du RC Lens sur sa pelouse du Stade Bollaert. Une qualification qui vient conclure un bon mois de décembre pour le Paris Saint-Germain : « La séquence est bonne parce que ce qui a précédé cette séquence, à savoir les deux matchs nuls, je trouve que novembre n’ pas été dingue. Et derrière il y a eu deux rendez-vous contre deux gros, il y a eu Salzbourg, ok c’était un match facile, mais il était très important de le gagner. Et tu termines à Lens juste avant les vacances, Lens c’est jamais un endroit où les équipes se baladent. Non seulement la séquence est bonne en terme de résultat, mais en terme de jeu c’est beaucoup mieux qu’en novembre« , a déclaré Daniel Riolo au micro de l’After Foot ce dimanche.

En analysant ce 32e de finale de Coupe de France entre le PSG et le RC Lens, l’éditorialiste Daniel Riolo retient tout de même une ombre au tableau : la gestion du cas Gonçalo Ramos par Luis Enrique, qui a engendré une titularisation dans l’axe d’Ousmane Dembélé : « Moi je vois pas à quel moment, Dembélé dans cette position là a déjà été bon« , en citant quelques contres exemples notamment face à Lyon cette saison, ou la Real Sociedad la saison passée. En revanche, toujours au micro de l’After Foot, Daniel Riolo estime que sans l’attaquant portugais, le collectif de Luis Enrique n’est pas mieux huilé que sans lui : « Si tu prends une claque monstrueuse face au déroulé des évènements et tu te dis ‘ça joue tellement bien, c’est tellement dingue, ils écrasent l’adversaire’. Mais c’est pas ce qu’on voit, on voit pas une équipe de ouf à ce moment-là« .